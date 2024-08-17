تين هاغ يقيم أداء المغربي مزراوي مع مانشستر يونايتد

أبدى المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، إعجابه بما شاهده من مدافعه الجديد القديم المغربي نصير مزراوي "المعتاد على اللعب مع الأندية الكبيرة" وذلك بعد الفوز الشاق على فولهام 1-0 الجمعة بالمرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 87 ليحسم النقاط الثلاث بهدف سجله البديل الهولندي جوشوا زيركزي القادم هذا الصيف من بولونيا الإيطالي.

وبدأ تين هاغ اللقاء بإشراك مزراوي أساسيا على الجهة اليمنى للدفاع، قبل أن يستبدله في الدقيقة 81 بالوافد مع المغربي من بايرن ميونخ الألماني قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وقال تين هاغ عن ابن الـ26 عاما الذي لعب أيضا تحت إشرافه في أياكس أمستردام "إنه مدافع رائع، لكن كما قلت قبل المباراة هو هادئ جدا في التعامل مع الكرة، ويهاجم أيضا".

وتوج مزراوي بقيادة تين هاغ بلقب الدوري الهولندي 3 مرات أعوام 2019 و2021 و2022 قبل رحيله إلى بايرن ميونخ حيث أحرز أيضا لقب الدوري الألماني عام 2023.

ووقع هذا اللاعب -الذي وصل مع بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022- عقدا مع "الشياطين الحمر" لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد لعام آخر.

🚨🚨🎙️| Erik ten Hag on Noussair Mazraoui: "I know him like this… he's a great defender but also very composed on the ball. When he is 100% fitness, he can do much more." pic.twitter.com/K3OG33UkG6 — centredevils. (@centredevils) August 16, 2024

ورأى تين هاغ -أمس الجمعة- أن مزراوي "ليس في كامل لياقته البدنية الوقت الحالي. عندما يصل إلى لياقته البدنية الكاملة فإنه يستطيع فعل الكثير، لكني سعيد للغاية بأدائه. لقد ظل على نفس المستوى لمدة 70-75 دقيقة، والآن عليه أن يبني لياقته البدنية".

وفي مقابلة نشرها الموقع الرسمي ليونايتد يوم افتتاحية هذا الموسم، تحدث مزراوي عن اللعب تحت الضغط، قائلا "أعتقد أني، في هذه المرحلة من مسيرتي، بت معتادا على ذلك ولا أنتظر شيئا مختلفا" مضيفا "الأندية التي لعبت لها حتى الآن جعلتني معتادا على هذا النوع من الضغط وانتظار التتويج بالألقاب".

"أجيد اللعب تحت الضغط"

وانضم مزراوي إلى فريق أنهى الموسم الماضي من الدوري ثامن الترتيب، وذلك في أسوأ ترتيب له منذ موسم 1989-1990 حين حل في المركز الـ13، لكنه أحرز مسابقة الكأس مما خوله المشاركة القارية في مسابقة "يوروبا ليغ".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الممتاز منذ موسمه الأخير مع مدربه الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013، وبالتالي يدرك المدافع المغربي المولود بهولندا حجم الضغوط الناجمة عن حلم استعادة اللقب الذي احتكره الجار مانشستر سيتي المواسم الأربعة الماضية وأحرزه 6 مرات المواسم السبعة الماضية.

واستنادا إلى ذلك، قال النجم المغربي "إذا كان النادي ينتظر ذلك وتتوقع الجماهير من النادي الوصول إلى منصات التتويج، بالطبع سيكون اللاعبون مطالبين بذلك، وهذا يفرض علينا تقديم أفضل ما لدينا بكل تأكيد".

وعن نفسه، قال "أعتقد أني من نوع اللاعبين الذين يتأقلمون بسرعة، وأجيد اللعب تحت الضغط. وعندما يضغط الخصم بقوة، أستطيع إيجاد سبيل للخروج من الضغط. وفي الشق الهجومي، أحب التعاون مع لاعب الجناح كثيرا".

أما عن شخصيته، فقال مزراوي "أكون هادئا وصامتا بعض الشيء بداية تعرفي على أشخاص جدد، لكن عندما أستقر وأندمج مع زملائي، أسعى لتكوين صداقات وعلاقات طيبة مع الجميع. أحب أيضا أن يكون هناك تواصل خارج الملعب، فهذا سيكون مفيدا لنا ولتفاهمنا على أرض الملعب. لا أحب التحدث عن نفسي كثيرا، لكن أعتقد أن هذا كاف لتلخيص شخصيتي".