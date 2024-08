تين هاغ يقيم أداء المغربي مزراوي مع مانشستر يونايتد

أبدى المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، إعجابه بما شاهده من مدافعه الجديد القديم المغربي نصير مزراوي "المعتاد على اللعب مع الأندية الكبيرة" وذلك بعد الفوز الشاق على فولهام 1-0 الجمعة بالمرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 87 ليحسم النقاط الثلاث بهدف سجله البديل الهولندي جوشوا زيركزي القادم هذا الصيف من بولونيا الإيطالي.

وبدأ تين هاغ اللقاء بإشراك مزراوي أساسيا على الجهة اليمنى للدفاع، قبل أن يستبدله في الدقيقة 81 بالوافد مع المغربي من بايرن ميونخ الألماني قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وقال تين هاغ عن ابن الـ26 عاما الذي لعب أيضا تحت إشرافه في أياكس أمستردام "إنه مدافع رائع، لكن كما قلت قبل المباراة هو هادئ جدا في التعامل مع الكرة، ويهاجم أيضا".

وتوج مزراوي بقيادة تين هاغ بلقب الدوري الهولندي 3 مرات أعوام 2019 و2021 و2022 قبل رحيله إلى بايرن ميونخ حيث أحرز أيضا لقب الدوري الألماني عام 2023.

ووقع هذا اللاعب -الذي وصل مع بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022- عقدا مع "الشياطين الحمر" لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد لعام آخر.

