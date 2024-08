أنشيلوتي: مبابي موهبة غير عادية وطريق السداسية طويل وشاق

رأى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي "موهبة غير عادية ويجب مساعدته للتأقلم"، وذلك عشية المباراة الأولى لفريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد مضيفه ريال مايوركا.

وقال الإيطالي إن نجم باريس سان جيرمان السابق المنضم إلى ريال هذا الصيف في صفقة انتقال حر "اندمج بشكل جيد جدا في غرفة الملابس، إنه جدي جدا، وصل بتواضع وبدأ بشكل جيد للغاية (بتسجيله في أول مباراة له في كأس السوبر الأوروبية ضد أتلانتا الإيطالي)".

وأضاف عن المهاجم الفرنسي "أنا لا أسأل أي لاعب أبدا عن عدد الأهداف التي يجب أن يسجلها. ما أطلبه من جميع اللاعبين هو تقديم كل ما لديهم للفريق.. كل شخص لديه صفاته، إن كانت تكتيكية أو فنية، لكن يجب عليه وضعها في خدمة الفريق".

وردا على سؤال عن التوقعات الهائلة المحيطة ببطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، أجاب أنشيلوتي "لا أحد يتحدث هنا عن (الفوز) سداسية، بل فقط عن الفوز بالمباريات التي يتعين علينا خوضها"، مضيفا أن "مع هذا الفريق يمكننا أن نكون منافسين في المسابقات كافة".

وشدد "لا يمكننا التفكير بما سيحدث في مايو/أيار (نهاية الموسم)، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهاية بأفضل وضع ممكن".

