أنشيلوتي: مبابي موهبة غير عادية وطريق السداسية طويل وشاق

رأى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي "موهبة غير عادية ويجب مساعدته للتأقلم"، وذلك عشية المباراة الأولى لفريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد مضيفه ريال مايوركا.

وقال الإيطالي إن نجم باريس سان جيرمان السابق المنضم إلى ريال هذا الصيف في صفقة انتقال حر "اندمج بشكل جيد جدا في غرفة الملابس، إنه جدي جدا، وصل بتواضع وبدأ بشكل جيد للغاية (بتسجيله في أول مباراة له في كأس السوبر الأوروبية ضد أتلانتا الإيطالي)".

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وأضاف عن المهاجم الفرنسي "أنا لا أسأل أي لاعب أبدا عن عدد الأهداف التي يجب أن يسجلها. ما أطلبه من جميع اللاعبين هو تقديم كل ما لديهم للفريق.. كل شخص لديه صفاته، إن كانت تكتيكية أو فنية، لكن يجب عليه وضعها في خدمة الفريق".

وردا على سؤال عن التوقعات الهائلة المحيطة ببطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، أجاب أنشيلوتي "لا أحد يتحدث هنا عن (الفوز) سداسية، بل فقط عن الفوز بالمباريات التي يتعين علينا خوضها"، مضيفا أن "مع هذا الفريق يمكننا أن نكون منافسين في المسابقات كافة".

وشدد "لا يمكننا التفكير بما سيحدث في مايو/أيار (نهاية الموسم)، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهاية بأفضل وضع ممكن".

🚨🎙️| Carlo Ancelotti: "We try to help all new players settle and feel at home. Kylian Mbappe is no different, he's extremely talented. He adapted really quickly and he started his Real Madrid journey really well." pic.twitter.com/W2XG0afhWw — CentreMadrid. (@centreofmadrid) August 17, 2024

طريق شاق نحو السداسية

وبعدما حسم كأس السوبر الأوروبية -الأربعاء- بفوزه على أتلانتا بطل "يوروبا ليغ" بهدفي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ومبابي، يبقى أمام ريال 5 ألقاب لتحقيق السداسية في الموسم الجديد من خلال إحراز الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسبانية.

ومع إقامة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة بمشاركة 32 فريقا في بطولة تحتضنها الولايات المتحدة بين 16 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز المقبلين، سيكون ريال أمام موسم طويل وشاق و"لتجنب الإصابات، نقوم بتقييم كيفية منح إجازات فردية للاعبين في بعض الأحيان خلال الموسم"، وفق ما أفاد أنشيلوتي.

وأوضح أن ريال يفكر "بمنحهم أسبوعا للراحة مع عائلاتهم، لا سيما اللاعبين الدوليين الذين لا يحصلون تقريبا على أي أيام راحة".

ومع ذلك، أكد أن الفريق لن يتغير من الآن حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من إصابة الفرنسي إدواردو كامافينغا واعتزال الألماني توني كروس من دون تعويضه بلاعب آخر.

وقال "لسنا بحاجة إلى قلب دفاع، لأننا نعتقد أن (النمساوي) دافيد ألابا سوف يتعافى جيدا (من إصابة خطرة في الركبة تعرض لها الموسم الماضي) وسيعود"، مضيفا "لدينا لاعبون شباب مستعدون للعب ويمكنهم أن يقدموا لنا الكثير".

صحيح أن ريال ضم مبابي والمهاجم البرازيلي الشاب أندريك (18 عاما)، لكنه خسر كثيرا من العناصر المؤثرة والأمر لا يتعلق بكروس فحسب، فقد رحل القائد ناتشو فرنانديس إلى القادسية السعودي والمهاجم خوسيلو إلى الغرافة القطري، كما انضم قلب الدفاع الشاب رافا مارين لنابولي الإيطالي والمهاجم الشاب خوانمي إلى بلد الوليد.