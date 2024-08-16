موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مواجهة مانشستر سيتي ضد تشلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 18 من الشهر الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشلسي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لاعبو الوسط الأعلى أجرا بالبريميرليغ في 2024 list 2 of 2 توتنهام يوقف المالي بيسوما بسبب "غاز الضحك" end of list

وتنطلق صفارة البداية السادسة والنصف مساء 18:30 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناتيها:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ركلة جزاء متقنة من هالاند في بداية المباراة ⚽ pic.twitter.com/fcQ1Q3KlSb — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 3, 2024

المواجهة اختبار صعب لتشلسي

من السهل توقع ما قد يقدمه مانشستر سيتي بانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن على الجانب الآخر ربما لا يعرف الكثيرون ماذا يخبئ تشلسي في جعبته.

وقد يقدم تشلسي على ملعبه بعض الإجابات الأحد المقبل عندما يختار المدرب إنزو ماريسكا التشكيلة الأساسية في أول مباراة رسمية يخوضها بعدما أنفق النادي مبالغ طائلة مجددا.

وأنفق تشلسي نحو 160 مليون جنيه إسترليني (205.10 ملايين دولار) للتعاقد مع لاعبين أمثال الجناح بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) ولاعب الوسط كيرنان ديوسبري-هال (ليستر سيتي) وحارس المرمى فيليب يورجنسون (فياريال).

ووصل عدد اللاعبين الذين تعاقد معهم تشلسي (منذ استحواذ تود بولي وبهداد إقبالي منتصف 2022) 40 لاعبا في صفقات بلغ مجموعها نحو 1.3 مليار يورو (1.43 مليار دولار).

وبدا أن إدارة مثل هذا الفريق المتخم بالنجوم تفوق قدرات ماوريسيو بوكيتينو خلال أغلب فترات الموسم، قبل أن ينهيه بصورة رائعة.

لكن بوكيتينو لم يستمر، وتولى ماريسكا تدريب الفريق خلفا منه. ويأمل مشجعو تشلسي أن يتوصل المدرب الإيطالي للخلطة المناسبة سريعا هذه المرة.

وبالتأكيد ستكون كل الأذهان مشحوذة في ستامفورد بريدج قبل استقبال السيتي الذي يبدأ مساعيه للفوز بالدوري للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز لا سابق له.

وقد خيم الهدوء على السيتي فترة الانتقالات الصيفية، لكن من المتوقع أن تحقق تشكيلة الفريق الأول مزيدا من النجاحات.

وخير دليل على صعوبة التنبؤ بما سيحققه تشلسي ما حدث الموسم الماضي عندما تعادل 4-4 مع ضيفه مانشستر سيتي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يخسر 1-4 أمام نيوكاسل يونايتد المباراة التالية.