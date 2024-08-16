موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالجولة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا السبت الموافق 17 من الشهر الجاري على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا ضمن الجولة الأولى للمسابقة التي انطلقت أمس بمباراة أتلتيك بيلباو ضد خيتافي وانتهت بالتعادل 1-1.

وتنطلق المباراة العاشرة والنصف مساء (22:30 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تنقل المباراة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية لبث الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناتيها:

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كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

موناكو يتوج بلقب كأس جوان جامبر بعد فوز كبير على برشلونة بنتيجة 0-3 شاهد الأهداف#برشلونة_موناكو #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mex95ZwBuO — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 12, 2024

خسارة صادمة لبرشلونة أمام موناكو

وجه برشلونة صدمة لجماهيره -قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الجديد لليغا- بعد خسارة قاسية 0-3 أمام ضيفه موناكو الفرنسي، في ودية -الاثنين الماضي- للمنافسة على كأس جوهان غامبر.

وتقام المباراة على كأس جوهان غامبر سنويا في برشلونة، حيث تأتي دائما كآخر استعدادات الفريق الكتالوني لافتتاح الموسم كل عام.

ويأمل برشلونة استعادة بريقه الذي فقده الموسم الماضي بعدما فشل في الفوز بلقبي الدوري وكأس الملك، بالإضافة لخروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارته لقب كأس السوبر الإسباني.