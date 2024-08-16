تعرف على أبرز 5 نجوم جدد بالدوري الإيطالي

ينطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2024-2025 غدا السبت، ويستهل إنتر حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفا على جنوى.

وسلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على 5 وجوه جديدة انضمت إلى الدوري هذا الموسم كالتالي:

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ألفارو موراتا (ميلان)

تم التعاقد معه بدلا من الفرنسي أوليفييه جيرو بعد انتقال الأخير إلى لوس أنجلوس إف سي الأميركي.

ويعود موراتا إلى إيطاليا من أتلتيكو مدريد الإسباني بعدما توج بطلا لأوروبا مع منتخب "لاروخا"، إذ حمل في صفوفه شارة القيادة.

وتنتظر موراتا مهمة صعبة، لأن جيرو كان يؤدي بشكل رائع في المباريات الكبيرة وساهم بشكل فعال في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي عام 2022.

ويبدأ "روسونيري" حقبة جديدة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

ووقّع موراتا مع ميلان بعدما فشل بطل أوروبا 7 مرات في الحصول على خدمات المهاجم الهولندي الدولي جوشوا زيركزي الذي فضّل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتبر ميلان أن قيمة الانتقال -التي بلغت 13 مليون يورو- صفقة جيدة لمهاجم يمتلك خبرة عالية المستوى.

ألفارو موراتا: "أنا هنا من أجل تحقيق النجمة الثانية على قميص اي سي ميلان" 🗣️ أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لتقديم الماتادور الإسباني 🆕#DNACMilan | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/5OYMlf4h4k — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 9, 2024

رافاييل فاران (كومو)

يعتبر قلب الدفاع فاران بطل العالم مع فرنسا عام 2018 من أكثر الصفقات اللافتة للنظر في صيف كومو المزدحم في سوق الانتقالات بعد صعوده إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وانضم فاران إلى كومو بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر بعدما غادر مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي، لينضم إلى فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الطموح قبل أول موسم له في الدوري الإيطالي منذ 21 عاما.

ويُعتبر التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بمثابة ضربة معلم لكومو كونه يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستوى مع 3 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الذي توج أيضا في صفوفه بطلا للعالم 4 مرات خلال السنوات العشر التي قضاها معه في سانتياغو برنابيو.

مهدي طارمي (إنتر ميلان)

لم يكتفِ إنتر بوجود هداف الدوري الإيطالي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس إلى جانب المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام، بل أراد تعزيز جبهته الهجومية من خلال التعاقد مع الإيراني مهدي طارمي، وذلك بعد أن شعر الفريق بالضعف الهجومي لدى إصابة الثنائي مارتينيس وتورام الموسم الماضي.

ويصل طارمي من بورتو البرتغالي حيث سجل هدفا في كل مباراة على مدى 4 مواسم، وفاز بلقب الدوري البرتغالي قبل عامين و3 كؤوس برتغالية.

وسيعمل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما على تعزيز الفريق الذي توّج بسهولة بطلا للدوري المحلي الموسم الماضي، وسيكون لديه أيضا البولندي بيوتر زيلينسكي كخيار جديد في خط الوسط.

دوغلاس لويز (يوفنتوس)

هو أغلى صفقة في الدوري الإيطالي هذا الصيف حتى الآن بقيمة 53.5 مليون دولار.

ويعتبر انضمام لويز حالة غير عادية لنادٍ إيطالي يدفع هذا المبلغ المرتفع للاعب تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقّع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مع عملاق تورينو بعد 5 سنوات ناجحة في صفوف أستون فيلا الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أن توّج باللقب القاري الأهم 1982-1983 عندما كانت البطولة بمسمى كأس أبطال الأندية الأوروبية.

وسجل لويز 10 أهداف الموسم الماضي، وقد انضم إلى يوفنتوس الذي يقوم بإعادة تشكيل فريقه بقيادة مدربه الجديد ثياغو موتا.

أرتيم دوفبيك (روما)

مع عودة روميلو لوكاكو إلى حالة من عدم اليقين مع تشلسي قام فريق المدرب دانييلي دي روسي بالتعاقد مع هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي في سعيه إلى بعض الاستقرار في المستوى محليا بعد العروض الرائعة في القارة على مدى السنوات الأخيرة.

وأنهى روما الفائز بمسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 والذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في العام التالي بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا العام الماضي، وفشل بالتالي في التأهل إلى هذه المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2018.

وسجل المهاجم الأوكراني دوفبيك 24 هدفا في 36 مباراة مع جيرونا الموسم الماضي وبصفقة بلغت 41.5 مليون دولار، ويعد هو وزميله الوافد الجديد الأرجنتيني ماتيس سولي الأمل الجديد لروما في الموسم المقبل.