شاهد.. فوز مثير لأياكس بعد 34 ركلة ترجيحية بالدوري الأوروبي

تألق حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي المخضرم ريمكو باسفير (40 عاما) بتصديه لـ5 ركلات ترجيحية ونجاحه في ترجمة واحدة خلال فوز فريقه على باناثينايكوس اليوناني 13-12؛ في مواجهة سُددت فيها 34 ركلة ترجيحية خلال الدور الثالث من التصفيات التأهيلية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان أياكس تقدم ذهابا في أثينا 1-0، لكنه سقط بالنتيجة عينها على أرضه بهدف سجله البرازيلي تيتي قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، ليجر المباراة إلى وقت إضافي بقيت فيه النتيجة على حالها.

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نفذ كل من الفريقين 17 ركلة ترجيحية قبل أن يحسم الدانماركي أنتون غايي النتيجة لمصلحة أياكس، في حين كان حارس مرماه نجم المباراة بلا منازع بتصديه لـ5 ركلات ونجاحه في ترجمة واحدة.

وعلق مدرب أياكس الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي على نتيجة فريقه بالقول "كان الأمر مدهشا. الروح والتصميم لدى فريقي كانا رائعين الليلة. لم نكن مثاليين، لكن لا نستطيع القول إن اللاعبين لم يبذلوا قصارى جهدهم".

وتابع "كانت المباراة رائعة. كان من الصعب تنفيذ ركلات الترجيح بعد مباراة بهذا الشكل".