قرعة ونظام ومواعيد دوري أبطال آسيا للنخبة بمنطقة الغرب

أسفرت قرعة دور المجموعات بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة 2024-2025 في منطقة الغرب عن مواجهات عربية نارية، وفيما يلي نرصد نتيجة القرعة ونظام البطولة الجديدة.

قسمت الفرق المشاركة إلى مستويين، يضم المستوى الأول في الغرب أندية: العين (الإمارات) – الهلال (السعودية) – السد (قطر) – بيروزي (إيران) – باختاكور (أوزبكستان) – الشرطة (العراق).

المستوى الثاني: النصر (السعودية) – الريان (قطر) – الاستقلال (إيران) – الوصل (الإمارات)- الأهلي (السعودية) – الغرافة (قطر).

وللمرة الأولى ستطبق مرحلة الدوري، والتي تعتبر تغييرا جوهريا في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال إقامة بطولتي دوري يضم كل منهما 12 فريقا في منطقتي الغرب والشرق.

وقسمت مجموعة أندية الغرب إلى تصنيفين، يضم كل تصنيف 6 أندية ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة الشرق.

ويلعب كل فريق في الغرب مع 8 منافسين فقط بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارجها بينما لن يواجه 3 أندية، ونفس الأمر في الجانب الشرقي.

اكتملت قرعة النسخة الأولى من #دوري_أبطال_آسيا_النخبة ✅ من سيكون بطل آسيا في الموسم الجديد؟ 🏆 pic.twitter.com/G7hwVoFHXR — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 16, 2024

وفيما يلي مباريات العين حامل اللقب:

على أرضه أمام (السد والهلال والريان والأهلي).

خارج أرضه أمام (باختاكور والشرطة والنصر والغرافة).

وتضم مجموعة الهلال السعودي 8 أندية هي (العين – الشرطة – بيروزي – السد – الوصل – الريان – الاستقلال – الغرافة) وسيلعب مع 4 منها في الرياض والأربعة الأخرى خارج ملعبه.

أما النصر فسيلعب على أرضه مع العين والسد والوصل والريان وسيسافر خارج السعودية لمواجهة الشرطة وبيروزي والغرافة والاستقلال.

وتقام مباريات مرحلة الدوري في الفترة من 16 سبتمبر/أيلول حتى 19 فبراير/شباط 2025.

وتتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى دور الـ16 المقرر إقامة مبارياته في مارس/آذار 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارا من دور الثمانية، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان حتى المباراة النهائية في الرابع من مايو/أيار 2025.

ومن المتوقع أن يتابع أكثر من مليار متفرج المواجهات المثيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد دعم الأندية بحوافز مالية كبيرة، إذ تحصل الأندية في مرحلة الدوري على نحو 800 ألف دولار بينما يحصل الفائز باللقب على نحو 12 مليون دولار.