أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات مثيرة ستجمع أندية عربية ضمن نفس المجموعة.

وضمت المجموعة الثانية ضمن منطقة الغرب، أندية التعاون السعودي والقوة الجوية العراقي مع الخالدية البحريني، في حين ضمت المجموعة الثالثة الشارقة الإماراتي والوحدات الأردني.

وفي المجموعة الرابعة شباب الأهلي الإماراتي والحسين إربد الأردني والكويت الكويتي.

نظام ومواعيد دوري أبطال آسيا الثاني

وتضم البطولة الجديدة، والتي تشتمل أكبر عدد من الأندية في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 8 مجموعات (4 في منطقة الغرب و4 في الشرق)، وتتكون كل مجموعة من 4 أندية وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين في الفترة من 17 سبتمبر/أيلول حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته في فبراير/شباط 2025. ثم دور الثمانية في مارس/آذار وقبل النهائي في أبريل/نيسان العام القادم 2025، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة في 17 مايو/أيار 2025.

وبالإضافة إلى فرصة رفع كأس جديدة، سيتم دعم جميع الأندية المشاركة بزيادات كبيرة في المخصصات المالية، إذ ستحصل الفرق المشاركة في دور المجموعات على ما لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي في حين يحصل الفائز باللقب على نحو 3.28 ملايين دولار.

اكتملت المجموعات ✅ 32 فريق في 8️⃣ مجموعات من #دوري_أبطال_آسيا2 🏆 pic.twitter.com/unz7MZyCmH — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 16, 2024

فيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني لمنطقة الغرب:

المجموعة الأولى: الوكرة (قطر) – تراكتور سازي (إيران)- موهون باجان سوبر جاينت (الهند) -رافشان (طاجيكستان).

المجموعة الثانية: التعاون (السعودية) – القوة الجوية (العراق) – الخالدية (البحرين) – ألتين أسير (تركمانستان).

المجموعة الثالثة: سيباهان (إيران) – الشارقة (الإمارات) – الاستقلال (طاجيكستان) – الوحدات (الأردن).

المجموعة الرابعة: شباب الأهلي (الإمارات) – ناساف (أوزبكستان) -الحسين إربد (الأردن) – الكويت (الكويت).

قرعة دور المجموعات لمنطقة الشرق: