نهائي دوري الأبطال رفع إيرادات دورتموند لمستوى قياسي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم -اليوم الجمعة- أنه حقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخه، حيث بلغت أرقامه 509.1 ملايين يورو الموسم الماضي.

ويُمثل المبلغ الذي لا يأخذ في الاعتبار الأموال الناجمة عن بيع اللاعبين، زيادة بنسبة 24% عن الموسم السابق.

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ورغم المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري الألماني، فإن وصول دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 0-2، كان السبب الرئيسي وراء الدخل القياسي للنادي.

كما لعبت زيادة عائدات البث التلفزيوني ومبيعات السلع عاملا في هذه الزيادة.

509 Millionen Euro Umsatz ohne Transfers Borussia Dortmund hat im Geschäftsjahr 2023/24 eine Bruttokonzerngesamtleistung in Höhe von 639 Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Zuwachs von 24% (Vorjahr: 515,4 Mio. Euro). Weitere Infos: https://t.co/BrB8MFwSvL pic.twitter.com/ESepG7BuKS — Borussia Dortmund (@BVB) August 16, 2024

وقال رئيس النادي هانز يواكيم فاتسكه اليوم الجمعة "إنه مؤتمري الصحافي السنوي رقم 20، وهو بالتأكيد أحد أكثر المؤتمرات إرضاء".

ومن المرجح أن تكون الإيرادات الفعلية أعلى بكثير، حيث باع دورتموند لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال دورتموند، النادي الألماني الوحيد المدرجة أسهمه في البورصة، إنه سيوزع الأرباح بنسبة 6 سنتات للسهم بسبب هذه النتائج القياسية.

وكما حال جميع أندية كرة القدم الألمانية، يجب على دورتموند الامتثال لقاعدة 50+1 التي تضمن سيطرة الأعضاء وتقييد الاستثمار أو الملكية الخارجية.