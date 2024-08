مروّج نزالات شهير يعتزم منح الملاكمة إيمان خليف عقدا احترافيا

أعلن أشهر مروّج لنزالات الملاكمة المحترفة في بريطانيا عن نيته التعاقد مع البطلة الجزائرية إيمان خليف المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وكشف موقع "آر إم سي" الفرنسي -اليوم الجمعة- أن المروج الشهير البريطاني إيدي هيرن عبّر عن رغتبه في التعاقد مع نجمة الملاكمة الجزائرية ومساعدتها في تحقيق مسيرة احترافية.

وقال هيرن لقناة الملاكمة (آي إف إل تي في) "إنها من الهواة وقدمت أداء جيدا للغاية، وخسرت الكثير من المعارك، كما استطاعت التألق في الحلبة. نعم، سأوقع معها.. ليس هناك ما يمنع للتوقيع معها".

وتابع البريطاني "إنها ملاكمة موهوبة ولديها إمكانات تسويقية حقيقية". لدى الجزائرية 2.1 مليون مشترك على إنستغرام الآن، بينما كان لديها 30 ألفًا "فقط" قبل أسبوعين.

ويرعى هيرن رئيس شركة (ماتش رووم سبورت) أحد أفضل الملاكمين في العالم مثل أنتوني جوشوا وجينادي جولوفين وكاتي تايلور.

