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مروّج نزالات شهير يعتزم منح الملاكمة إيمان خليف عقدا احترافيا

الملاكمة إيمان خليف توجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس (الفرنسية)
16/8/2024

أعلن أشهر مروّج لنزالات الملاكمة المحترفة في بريطانيا عن نيته التعاقد مع البطلة الجزائرية إيمان خليف المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وكشف موقع "آر إم سي" الفرنسي -اليوم الجمعة- أن المروج الشهير البريطاني إيدي هيرن عبّر عن رغتبه في التعاقد مع نجمة الملاكمة الجزائرية ومساعدتها في تحقيق مسيرة احترافية.

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وقال هيرن لقناة الملاكمة (آي إف إل تي في) "إنها من الهواة وقدمت أداء جيدا للغاية، وخسرت الكثير من المعارك، كما استطاعت التألق في الحلبة. نعم، سأوقع معها.. ليس هناك ما يمنع للتوقيع معها".

وتابع البريطاني "إنها ملاكمة موهوبة ولديها إمكانات تسويقية حقيقية". لدى الجزائرية 2.1 مليون مشترك على إنستغرام الآن، بينما كان لديها 30 ألفًا "فقط" قبل أسبوعين.

ويرعى هيرن رئيس شركة (ماتش رووم سبورت) أحد أفضل الملاكمين في العالم مثل أنتوني جوشوا وجينادي جولوفين وكاتي تايلور.

وإلى جانب مشاركته حماسته لخليف بعد فوزها بلقبها الأولمبي، استنكر المروج الرياضي أيضا المضايقات الإلكترونية التي تعرضت لها، واصفا الجدل الذي أثاره خصومها بـ"غير العادل".

هيمنت أخبار خليف (25 عاما)، التي فازت بذهبية وزن الوسط بأولمبياد باريس 2024 بعد هزيمتها على الملاكمة الصينية يانغ ليو (32 عاما)، على عناوين الأخبار في أولمبياد باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

وتعرضت خليف لحملة شرسة في الأولمبياد بعد أول نزال لها وانسحاب منافستها، لكن تلقت فيما بعد موجة من الدعم وواصلت مشوارها حتى نالت الذهبية.

بينما اعتذرت الإيطالية أنجيلا كاريني بعد نزالها مع إيمان خليف في الدور الأول، صبت آنا لوكا هاموري الزيت على النار قبل مواجهتهما في ربع النهائي.

ونشرت المجرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "هذه هي المرأة التي ستقاتل ملاكمًا غدًا"، "لقد أمضيت حياتي كلها لأكون هنا في الألعاب الأولمبية وربما يوقف رجل (تقصد إيمان خليف) حلمي".

جدل لم يمنع إيمان خليف من الفوز عليها في طريقها نحو المجد الأولمبي.

المصدر : مواقع إلكترونية