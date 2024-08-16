مبابي "الذكي" نجح حيث أخفق زيدان وأنيلكا

نجح الدولي الفرنسي كيليان مبابي -الأربعاء- في تسجيل أول ظهور له بألوان ريال مدريد الذي توج بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أتلانتا الإيطالي.

وتغلب النادي الملكي على أتلانتا في الملعب الوطني بوارسو (بولندا) بهدفين نظيفين حملا توقيع فالفيردي ومبابي.

اللافت أن مبابي كان مندمجا بشكل جيد في الفريق، وهو ما لم يكن الحال دائما بالنسبة للنجوم الذين وصلوا إلى ريال مدريد ومن بينهم الأسطورة زين الدين زيدان.

وأثيرت بعض الأسئلة، حول وصول الفرنسي لملعب سانتياغو برنابيو هذا الصيف لا سيما فيما يتعلق بتكيفه مع غرفة تبديل الملابس في الميرينغي.

بعض الإجابات جاءت خلال كأس السوبر الأوروبي، عندما أظهرت الصور بعد تسجيل مبابي الهدف الثاني أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لقائد منتخب فرنسا.

Kylian Mbappé's first goal for Real Madrid ⚽🎥#SuperCup pic.twitter.com/tkp33z0tnm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2024

الانسجام السريع.. ليس سهلا

الانسجام والتكيف السريع لم يكن دائما سهلا كما هو الحال مع زين الدين زيدان، وقال الصحفي الفرنسي فريد هيرميل لموقع (آر إم سي) "الدرس الأكبر ليس انتصار ريال مدريد، ولا حتى هدف مبابي، بالنسبة لي، إنه سلوك اللاعبين الآخرين مع مبابي.. وموقف مبابي مع الآخرين. كنت أعرف غرفة تبديل الملابس في الريال، وأتذكر اللاعبين الذين لم يمرروا الكرة إلى زين الدين زيدان".

Primer tituló con el mejor club del mundo !!!! Vamos por más !!!!

¡HalaMadrid! 🤍🤍🤍 @realmadrid pic.twitter.com/ruksazaB8U — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 14, 2024

وأضاف "كان الأمر معقدا في بعض الأحيان بالنسبة للاعبين عند وصولهم إلى هذا النادي. أتذكر معاناة أنيلكا داخل غرفة الملابس. لم يكن من السهل دائما على لاعب انتقل في صفقة مهمة. هناك العديد ممن عانوا كثيرا، حتى زيزو (زيدان). استغرق الأمر منه 6 أشهر للاندماج. لويس فيغو أيضا، لم يمرروا له الكرة في البداية".

وواصل هيرميل "بالنسبة لمبابي الأمور تسير على ما يرام هناك. يوجد تواصل بينه وبين بعض اللاعبين، بما في ذلك فينيسيوس. الأجواء تغيرت داخل غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد منذ فترة بفضل اللاعب السابق سيرجيو راموس. إنه إرث راموس".

وختم "مبابي فتى ذكي ويتحدث الإسبانية بطلاقة، فالأمر سهل للغاية. ما لفت انتباهي في التدريبات، أن مبابي لم يقدم نفسه في ثوب النجم بل كشخص حقق حلمه مثل البقية".