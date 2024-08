لاعبو الوسط الأعلى أجرا بالبريميرليغ في 2024

يعتبر خط الوسط من أهم المراكز في كرة القدم، وبناء عليه يحظى لاعبو هذا الخط بأهمية قصوى في الفريق ويتقاضون أعلى الأجور غالبا.

ويقال إن السيطرة على منطقة وسط الملعب كرة القدم تضمن لأي فريق السيطرة على اللعب والتفوق الهجومي والفوز في المباريات.

ولهذا السبب فإن وجود بعض أفضل اللاعبين في العالم الذين يعملون في غرفة المحرك يعد أولوية قصوى لجميع الأندية الكبرى.

ويتصدر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي القائمة باعتباره لاعب خط الوسط الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو يحصل على 514 ألف دولار أسبوعيا أسبوعيا.

ويتبع كاسيميرو عن كثب دي بروين على الرغم من آخر 12 شهرا مخيبة للآمال في أولد ترافورد.

بدورهم، يحتل برناردو سيلفا وماسون ماونت وبرونو فرنانديز المراكز الخمسة الأولى.

وفيما يلي قائمة لاعبي الوسط العشرة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز (2024):

10- الأرجنتيني إنزو فرنانديز (تشلسي): 231.50 ألف دولار أسبوعيا.

9- الغاني توماس بارتي (أرسنال): 257 ألف دولار أسبوعيا.

I need this version of Thomas Partey that is deadly outside the 18 yard box back🥹, Rodri can never 😭. pic.twitter.com/jE9hsK0uaJ

— MALO⚡️ (@afcmalo_) August 14, 2024