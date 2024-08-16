كاهن يحذر فيكتور أوسيمين: تشلسي سوف يدمر حياتك المهنية

نصح أحد الكهنة في نيجيريا المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بعدم الانضمام إلى تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن مهاجم نابولي ربما يغادر ناديه قريبا لينضم إلى تشلسي، مع احتمال انضمام روميلو لوكاكو إلى نابولي في المقابل.

وحذر زعيم الكنيسة الإنجيلية في نيجيريا إيليا أيوديل من هذه الخطوة، معربا عن مخاوفه من التداعيات المحتملة على مسيرة أوسيمين الكروية.

وفي مقطع فيديو مدته 44 ثانية، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح أيوديل بوضوح مخاطبا الدولي النيجيري "أريد أن أنصح بسرعة وبشكل مباشر بأن أوسيمين لا يجب أن يذهب إلى تشيلسي لأنه إذا ذهبت إلى تشلسي، فلن تتألق. سوف تدمر حياتك المهنية".

A Nigerian church leader has warned Victor Osimhen against joining Chelsea 😳🇳🇬 (@primate_ayodele via @ESPNAfrica) pic.twitter.com/IaFAE23rRE — CentreGoals. (@centregoals) August 15, 2024

واعتبر أيوديل أن الانضمام إلى تشلسي يمكن أن يكون خطأ كبيرا للمهاجم النيجيري، وبالتالي المساس بأدائه ومستقبله الكروي.

وذهب الكاهن الروحي إلى حد الاقتراح على الاتحاد النيجيري لكرة القدم تجنب دعوة أوسيمين للمنتخب الوطني إذا اختار الأخير الانتقال إلى النادي اللندني.

ولا يعتمد أيوديل فقط على معتقداته الروحية، بل يعتمد أيضا على حالات بعض اللاعبين الذين وقعوا مع تشلسي وأصاب الركود حيواتهم المهنية مثل الإكوادوري مويسيس كايسيدو والبلجيكي روميو لافيا والأوكراني ميخايلو مودريك والأرجنتيني إنزو فرنانديز.