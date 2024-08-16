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"طعام سجن" و"انتهاك لاتفاقية جنيف".. وجبة سويسرية تثير غضب جماهير تشلسي

جماهير تشلسي تنتقد وجبة طعام ملعب سيرفيت السويسري (الفرنسية)
16/8/2024

انتقد مشجعو فريق تشلسي الإنجليزي وجبة طعام ملعب سيرفيت السويسري قبل مباراة "البلوز" في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ويلتقي تشلسي مع سيرفيت يوم 29 أغسطس/آب الجاري بعد أربعة أيام من مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فشل الفريق السويسري في تجاوز براغا في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي الخميس.

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ونشر حساب "فوتي سكران"، المتخصص في نشر أخبار وصور مطاعم الملاعب عبر العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر وجبة مطعم سيرفيت.

وانتقد مشجعو "البلوز" بشدة صورة الوجبة السريعة وهي عبارة عن قطعة نقانق مع شريحة صغيرة من الخبز وكيس من صلصة الطماطم (كاتشب). وقال أحدهم ساخرا: هذا "طعام السجن" المعروض في مطعم ملعب فريق سيرفيت الذي سيلعب ضده تشلسي.

وقال آخر"لقد رأيت سجونًا بها طعام أفضل"،  في حين كتب ثالث مازحا "أنا متأكد أن هذا ينتهك اتفاقية جنيف".

وعلق مغرد "لا بد أن السويسريين لديهم ذوق محايد. أفضل أن آكل إحدى ساعاتهم"، بينما صرح مغرد ثان ببساطة "هذا الطعام جعلني حزينا".

 

ويبدأ تشلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد 18 أغسطس/آب الجاري بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، ثم يواجه ولفرهامبتون قبل خوض مواجهاته الأوروبية، ثم يستقبل كريستال بالاس بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة الإياب في سويسرا.

المصدر : مواقع إلكترونية