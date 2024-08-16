"طعام سجن" و"انتهاك لاتفاقية جنيف".. وجبة سويسرية تثير غضب جماهير تشلسي

انتقد مشجعو فريق تشلسي الإنجليزي وجبة طعام ملعب سيرفيت السويسري قبل مباراة "البلوز" في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ويلتقي تشلسي مع سيرفيت يوم 29 أغسطس/آب الجاري بعد أربعة أيام من مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فشل الفريق السويسري في تجاوز براغا في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي الخميس.

ونشر حساب "فوتي سكران"، المتخصص في نشر أخبار وصور مطاعم الملاعب عبر العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر وجبة مطعم سيرفيت.

وانتقد مشجعو "البلوز" بشدة صورة الوجبة السريعة وهي عبارة عن قطعة نقانق مع شريحة صغيرة من الخبز وكيس من صلصة الطماطم (كاتشب). وقال أحدهم ساخرا: هذا "طعام السجن" المعروض في مطعم ملعب فريق سيرفيت الذي سيلعب ضده تشلسي.

وقال آخر"لقد رأيت سجونًا بها طعام أفضل"، في حين كتب ثالث مازحا "أنا متأكد أن هذا ينتهك اتفاقية جنيف".

وعلق مغرد "لا بد أن السويسريين لديهم ذوق محايد. أفضل أن آكل إحدى ساعاتهم"، بينما صرح مغرد ثان ببساطة "هذا الطعام جعلني حزينا".

Sausage and bread at Servette FC (@ServetteFC) 🇨🇭 8 Swiss Franc (£7.20) pic.twitter.com/V3s9KsNqgz — Footy Scran (@FootyScran) July 31, 2023

ويبدأ تشلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد 18 أغسطس/آب الجاري بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، ثم يواجه ولفرهامبتون قبل خوض مواجهاته الأوروبية، ثم يستقبل كريستال بالاس بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة الإياب في سويسرا.