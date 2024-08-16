ثورة تكنولوجية في أميركا لتطوير كرة القدم

تسعى الولايات المتحدة لتنمية الاهتمام بكرة القدم واستقطاب مزيد من الجمهور من خلال مشروع طموح يعتمد على التقنيات الحديثة أبرزها النظارات الافتراضية.

وقال مدير الأبحاث والابتكار في كرة القدم بالولايات المتحدة خوسيه ماريا أوليفا لوزانو لصحيفة ماركا "مهمتنا جعل كرة القدم الرياضة المهيمنة في الولايات المتحدة. نحن نعلم أننا على بعد خطوات قليلة ولدينا بيئة مواتية. الرؤية السائدة أن أوروبا هي المهيمنة دائما، ولكن مع الأساليب الجديدة يمكننا أن نكون أفضل".

ويترأس أوليفا لوزانو مشروعا طموحا يهدف إلى دفع كرة القدم في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، والإطاحة بكرة السلة وكرة القدم الأميركية والبيسبول، وجعل الساحرة المستديرة أفضل الرياضات في البلاد.

البداية من الصفر

أوضح لوزانو أن "الهدف من هذا القسم (الأبحاث والابتكار) هو توليد المعرفة ومشاركتها وتقديم الدعم لموظفينا وفرقنا. إننا ننفق الكثير من المال، ولكننا لا نعرف حقا مدى فاعلية هذه الأساليب التي نخطط من خلالها لجعل لعبة كرة القدم في مستويات غير مسبوقة".

وأضاف "اتحاد كرة القدم الأميركية اعترف بأن اللعبة تشكل خطرا على الصحة، وذلك بوجود صلة بين الارتجاجات التي يعانيها لاعبو كرة القدم والاعتلال الدماغي المزمن".

وحدث شيء مماثل مع كرة القدم بعد أن ألقت النتائج المقدمة في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأميركا الشمالية الضوء على هذا الموضوع المثير للجدل، واقترحت أنّ ضربات الرأس المتكررة قد تكون لها عواقب على وظائف المخ.

وبحثا عن بيئة صحية، وتحديدا في عام 2016، حظرت كرة القدم في أميركا الضربات الرأسية للأطفال دون سن العاشرة، وهو ما يخطط خوسيه ماريا لتعميمه على دوريات الكبار في البلاد.

التحكم في النمو

يقول لوزانو "قد يكون لكل لاعب مسار مختلف. ما ندركه هو أنه عندما نذهب لرصد المواهب، نكتشف عوامل بدنية وفنية وإدراكية وعاطفية مختلفة. وهناك شيء واضح للغاية وهو مسألة النضج".

ويوضح أنه يستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية لتحديد عمر الهيكل العظمي وتقديرات الطول لكل لاعب كرة قدم.

ويضيف أنها "طريقة مبتكرة نعتقد أنها قادرة على توفير بيانات موضوعية حول توقعات اللاعب. وعندما نقدر الموهبة، فإننا لا نقدر أداءه فقط لأنه في هذه الفئة العمرية يمكن للشخص الناضج (جسديًا) أن يهيمن على الشخص الأقل نضجًا، والذي يمكنه أيضًا تطوير أنواع أخرى من المهارات لأنه يتعين عليه الدفاع عن نفسه في هذا السياق".

النظارات الافتراضية

أعلن قسم المشاريع التجارية مؤخرًا عن تعاون مع شركة تتيح لك الاستمتاع بكرة القدم كمشجع من وجهة نظر مختلفة، ليس من خلال الوجود في المنزل أمام التلفزيون، ولكن من خلال ارتداء زوج من النظارات والقدرة على دخول الملعب.

وقال ماريا "ستكون مزيجا من الواقع والافتراض.. يسمح لك بالوقوف بالقرب من المدرب أو بالقرب من الحكم، أو إذا كنت ترغب في تغيير وضعك ومشاهدة المباراة خلف المرمى على بعد ثوانٍ حيث يتم وضع الكاميرات".