هل ينتقل سعود عبد الحميد إلى روما بعد السوبر السعودي؟

أشار مصدر مقرب من نادي الهلال السعودي عن قرب رحيل ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.

وكشف المصدر -الخميس- أن "الأنباء عن انتقال سعود عبد الحميد إلى نادي روما صحيحة وقد يكون نهائي الكأس السوبر السعودية أمام النصر السبت المقبل، الأخير لسعود عبد الحميد مع الهلال".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى list 2 of 2 هكذا علّق فابريغاس على انضمام العراقي جاسم لكومو الإيطالي end of list

ويتمسك عبد الحميد (25 عاما) بالاحتراف الخارجي في ظل العرض الرسمي المقدم من روما.

ويُعد عبد الحميد أحد العناصر البارزة التي يعتمد عليها البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال في تشكيلته الأساسية.

وأصبح عبد الحميد الاسم الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، بعد اهتمام نادي روما الإيطالي.

I dettagli https://t.co/ri4ZQXZXMD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 15, 2024

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، زادت قيمة عبد الحميد السوقية إلى 4 ملايين يورو في يونيو/حزيران 2024، بالمقارنة بقيمته السوقية في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وزادت قيمة عبد الحميد السوقية بحوالي 1.2 مليون يورو، حيث كانت قيمته السوقية حوالي 2.8 مليون يورو.

ويحتل عبد الحميد المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين السعوديين، خلف فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي.

وينتهي عقد عبد الحميد مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، بعد أن انضم إليه في يناير/كانون الثاني 2022 قادما من الاتحاد.