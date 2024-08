لماذا رفض غوارديولا انضمام رونالدو لمانشستر سيتي؟

كشف مقتطف من كتاب صدر حديثا السبب الحقيقي وراء رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذكر مقتطف حصري من كتاب جديد بعنوان "ثورة بيب" يسلط الضوء على فترة غوارديولا مع السيتي، أن رونالدو عرض نفسه على النادي قبل الانتقال إلى الدوري السعودي، لكن المدرب الإسباني اختار عدم التعاقد معه.

In 2021 Pep Guardiola admitted that Ronaldo was one of his options to join Manchester City before he left Italy.

But in the coach's recent book, it was revealed that Messi begged him to allow him join the English club, but Pep warned him that it was not a suitable place for him. https://t.co/fJvmP7USzF pic.twitter.com/S1BT0S06CZ

— 𝗡𝗮𝗵𝘂𝗲𝗹 🇦🇷 𝕏 𓃵 (@RealGOA7) July 22, 2024