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لماذا رفض غوارديولا انضمام رونالدو لمانشستر سيتي؟

كومبو بين بيب غوارديولا وكريستيانو رونالدو
بيب غوارديولا رفض التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (غيتي)
15/8/2024

كشف مقتطف من كتاب صدر حديثا السبب الحقيقي وراء رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذكر مقتطف حصري من كتاب جديد بعنوان "ثورة بيب" يسلط الضوء على فترة غوارديولا مع السيتي، أن رونالدو عرض نفسه على النادي قبل الانتقال إلى الدوري السعودي، لكن المدرب الإسباني اختار عدم التعاقد معه.

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وذكر المقتطف "لقد عرض نفسه على سيتي الصيف الماضي لكن بيب لم يكن مهتما. لا شك في أن غوارديولا يحترم قدرته الهائلة على إنهاء الفرص وكذلك حالته البدنية الرائعة، ولكن كيف يمكن لهذا النوع من اللاعبين أن يتناسب مع آلة الدقة التي بناها الكتالوني بشق الأنفس وبطريقة إستراتيجية في السيتي؟".

"شكرا كريستيانو. ليس حتى بعد فشل محاولة سيتي التعاقد مع الإنجليزي هاري كين وشراء مهاجم صريح" كان رد غوارديولا.

المصدر : الصحافة البريطانية