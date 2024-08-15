شاهد.. والد لامين جمال يتعرض للطعن بعد شجار مع جيرانه

تعرض منير نصراوي والد النجم الإسباني الشاب ولاعب برشلونة لامين جمال للطعن أمس الأربعاء في موقف للسيارات ببلدة ماتارو الإسبانية، وفقا لصحيفة "لا فانغارديا" المحلية.

وحصل الطعن -بحسب الصحيفة- بعد شجار بين منير وجيرانه فيما يبدو أنه تصفية حسابات قديمة بينهم.

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وذكرت صحيفة "إل موندو" أن 3 أشخاص اعتقلوا بتهمة الهجوم، وأكدت أن منير نقل إلى مستشفى "كان روتي" في بادالونا، في حين بدأت الشرطة التحقيقات في الحادثة واستجواب الشهود بالمنطقة.

شجار بين منير نصراوي، والد لامين جمال، وجيرانه انتهى بطعن نصراوي ونقله إلى المستشفى. pic.twitter.com/5ClA1KDJtr — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) August 15, 2024

ورغم أن الحادثة خطيرة بحسب الشهود وتلقي منير "أكثر من طعنة" فإن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن حياته ليست في خطر.

وأوضحت صحيفة "لا فانغارديا" أن مسار الأحداث يشير إلى أنها "تصفية حسابات"، وسبق عملية الشجار والطعن أمس شجار سابق.

تداول مقاطع لشجار والد لامين يامال مع جيرانه قبل نقله للمستشفى بعد طعنه داخل باركينغ#لامين_يامال pic.twitter.com/Hw3ve9Pkv3 — Tanja7 (@Tanja7com) August 14, 2024

حي لامين جمال

ويعيش والد لامين جمال في ماتارو (إحدى بلديات مقاطعة برشلونة والتي تقع في منطقة كتالونيا شرقي إسبانيا)، وغالبا ما يحتفل أفضل لاعب شاب في أمم أوروبا الأخيرة بإشارة بيديه تعبر عن الرقم "304".

وهذا ليس رقما عشوائيا، لكنه يحمل أهمية خاصة بالنسبة للنجم الشاب، لأنها الأرقام الأخيرة من الرقم البريدي لحيّه روكافوندا (08304)، وولد جمال في إسبلوغاس دي يوبريغات، لكنه عاش كل حياته في حي روكافوندا.