ريال مدريد يشهد حقبة جديدة مع الثلاثي "بي إم في"

شهدت مواجهة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم -الأربعاء- ولادة ثلاثي هجومي جديد في ريال مدريد مكون من الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقدم الثلاثي الذي أطلقت عليه الصحافة الإسبانية لقب "بي إم في" (BMV) عروضا جيدة لدرجة أنه يتوقع له ربما تجاوز الثلاثي الأسطوري السابق للملكي المكون من كريمة بنزيمة وبيل وكريستيانو رونالدو والمعروف بـ "بي بي سي".

خلال مواجهة أتلانتا الإيطالي على ملعب وارسو ببولندا، كان الظهور الأول للفرنسي مثاليا بتسجيله هدفا رفع به رصيده إلى 9 أهداف في 12 مباراة نهائية.

والأهم من ذلك أن الفرنسي أظهر انسجاما مع الإنجليزي بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وشكلوا معا قوة هجومية مرعبة سيكون لها شأن كبير هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

مبابي.. 9 أهداف في 12 نهائيا

سجل كيليان مبابي 9 أهداف في آخر 12 نهائيًا خاضها بين باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي وريال مدريد، الذي توج معه بأول لقب أوروبي في مسيرته.

وهو اللقب الأول من بين 7 ألقاب سينافس عليها الفريق الملكي هذا الموسم.

لم يكن عام 2024 مميزا بالنسبة لمبابي، لكن الأرقام لا تكذب لأنه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى 24 هدفا كما صنع 32 هدفا في جميع المسابقات.

فينيسيوس جونيور.. 11 نهائيا

قدم المهاجم البرازيلي أداء رائعا في المباراة النهائية ضد أتلانتا، وافتتح التسجيل في الدقيقة 59، وهو هدفه السابع في النهائيات التي شارك فيها مع ريال مدريد.

لا يتوقف تأثيره عند هذا الحد، إذ قدم 4 تمريرات حاسمة، مما يعني أنه أسهم في 11 هدفا في 11 نهائيا خاضه مع الملكي.

في عام 2024، سجل البرازيلي على ثلاثية "هاتريك" ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (4-1)، ووقع على هدف ضد دورتموند في نهائي أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي (0-2)، وتمريرة حاسمة لفالفيردي في الهدف الأول ضد أتلانتا (2-0).

بيلينغهام.. ثلاثة نهائيات

حصل جود بيلينغهام على جائزة أفضل لاعب في السوبر الأوروبي كونه كان حاسما في الفوز باللقب في وارسو.

ساعد الدولي الإنجليزي في النهائيات الثلاثة التي خاضها مع ريال مدريد (كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، ودوري أبطال أوروبا ضد دورتموند، وكأس السوبر الأوروبي ضد أتلانتا).

بدا تأثير بيلينغهام في النهائيات واضحا، ورغم أنه لم ينجح في التسجيل، فإن الإنجليزي أسهم بالفعل في التتويج بأربعة ألقاب في 13 شهرا فقط: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر، وكأس السوبر الأوروبي.

ثلاثي "بي بي سي"

من المؤكد أن المقارنات بين الثلاثي الحالي "بي إم في" مع "بي بي سي" تبدو مبكرة نوعا ما لأن الأرقام التي حققها الثلاثي بنزيمة وكريستيانو وبيل في 5 مواسم تبدو صعبة المنال في الوقت الحالي.

فمنذ موسم 2013-2014 وحتى2017-2018، سجل الثلاثي 442 هدفًا وفاز بـ13 لقبًا، بما في ذلك 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وبلغ متوسط التهديف في المباراة الواحدة ​​2.7 هدف، وهو أمر مميز أسهم في فوز اللاعبين الثلاثة بأكثر من 70% من المباريات مع ريال مدريد.

وسئل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية كأس السوبر الأوروبي عن المقارنة بين "بي إم في" و"بي بي سي"، لا سيّما أنه درب أيضا الثلاثي رونالدو وبنزيمة وبيل، فأجاب "تحدثنا عن ذلك بالأمس في الطاقم الفني، ومن الصعب جدا مقارنة هذا الفريق بفريق 2014".