تفاصيل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيلجأ إلى التشغيل الآلي لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، المقرر إقامتها في 29 و30 أغسطس/آب في موناكو، بدلا من سحبها يدويا كما جرت العادة.

وسيشارك في كل مسابقة من المسابقات الثلاث 36 فريقا في "دوري" واحد، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16. وتُحجز تذاكر العبور الثماني المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات فاصلة.

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وقُسمت الفرق الـ36 إلى 4 مستويات. ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة: يواجه فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراة واحدة على أرضه والأخرى خارج أرضه.

وحدها مسابقة المؤتمر الأوروبي تشذ عن القاعدة، إذ يواجه كل فريق 6 فرق تنتمي إلى المستويات الستة الموجودة، على أن تكون 3 مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه.

إن التعقيد في قرعة من هذا النوع، فضلا عن مدتها إذا أجريت يدويا بالكامل كما في الأعوام الماضية حيث كانت الفرق تُوزَع على 4 مجموعات، دفع الاتحاد الأوروبي للعبة إلى الاستعانة بخدمات شركتين لإجراء العملية بشكل آلي.

🚨🚨| The Champions League league phase draw will take place on 29th August and it will be done by computers.🖥️🏆 Remember that the format is changing from this season onwards. pic.twitter.com/eOyrJTABF8 — Football Latest (@footballatest_) August 14, 2024

برنامج آلي لإجراء القرعة

وتاليا، فإن شركة "إيه إي لايف" (AE Live) المتخصصة في البيانات الرياضية، والمعتادة على إجراء سحوبات آلية منذ سنوات عديدة وفي تخصصات عديدة، ستوفر برنامجا لإجراء القرعة مباشرة وتحديد المنافسين الثمانية لكل فريق يتم اختياره بعد سحب كرته يدويا من الوعاء الموضوع على المسرح.

وستشاهد كل الفرق الـ36، بدءا من تلك الموجودة في المستوى الأول وصولا إلى المستوى الرابع (أو السادس بدوري المؤتمر الأوروبي) كراتها تُسحب بشكل عشوائي من الوعاء، قبل أن تُكشف هويات منافسيها في الوقت الفعلي.

ويجب أن يراعي الحاسوب معيارين: لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافسا ينتمي إلى الدوري عينه (البلد عينه) ولا أن يواجه أكثر من فريقين من البلد عينه. على سبيل المثال، لا يمكن لباريس سان جيرمان أن يواجه موناكو، ولا أن يواجه 3 فرق من الدوري الإنجليزي.

وسيتم التحقق من قرارات الحاسوب على الفور من خلال نظامين مستقلين. كما سيتم التحقق من كل شيء والإشراف عليه من طرف شركة التدقيق "إي واي" (EY).

وسيكون جدول مباريات دور المجموعات في كل مسابقة متوفرا السبت 31 أغسطس/آب.