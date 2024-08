تفاصيل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيلجأ إلى التشغيل الآلي لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، المقرر إقامتها في 29 و30 أغسطس/آب في موناكو، بدلا من سحبها يدويا كما جرت العادة.

وسيشارك في كل مسابقة من المسابقات الثلاث 36 فريقا في "دوري" واحد، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16. وتُحجز تذاكر العبور الثماني المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات فاصلة.

وقُسمت الفرق الـ36 إلى 4 مستويات. ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة: يواجه فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراة واحدة على أرضه والأخرى خارج أرضه.

وحدها مسابقة المؤتمر الأوروبي تشذ عن القاعدة، إذ يواجه كل فريق 6 فرق تنتمي إلى المستويات الستة الموجودة، على أن تكون 3 مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه.

إن التعقيد في قرعة من هذا النوع، فضلا عن مدتها إذا أجريت يدويا بالكامل كما في الأعوام الماضية حيث كانت الفرق تُوزَع على 4 مجموعات، دفع الاتحاد الأوروبي للعبة إلى الاستعانة بخدمات شركتين لإجراء العملية بشكل آلي.

🚨🚨| The Champions League league phase draw will take place on 29th August and it will be done by computers.🖥️🏆

Remember that the format is changing from this season onwards. pic.twitter.com/eOyrJTABF8

— Football Latest (@footballatest_) August 14, 2024