توتنهام يوقف المالي بيسوما بسبب "غاز الضحك"

استبعد نادي توتنهام الإنجليزي لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من مواجهة -الاثنين- أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، بعد نشره مقطع فيديو يستنشق فيه غازا مسببا للضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنه مدرب الفريق الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

واعتذر اللاعب البالغ 27 عاما عما وصفه بأنه "سوء تقدير جسيم".

وتُعتبر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف أيضا بالغاز المسبب للضحك، للاستخدام الترفيهي جريمة جنائية في المملكة المتحدة منذ عام 2023، وقد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة عامين لمكرري المخالفة.

وقال بوستيكوغلو -الخميس- في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "قررنا إيقافه لمباراة يوم الاثنين".

🚨BREAKING NEWS🚨 Tottenham SUSPEND Yves Bissouma from first match of new season after social media video ✍️|@NeilMcLeman https://t.co/RF1fFCelut pic.twitter.com/fy5ykg10IM — Mirror Football (@MirrorFootball) August 15, 2024

وتابع "الباب مفتوح أمامه ونأمل أن نتمكن من مساعدته لإدراك أن القرارات التي يتخذها لا تؤثر عليه فقط. على أمل أن يتيح له ذلك باتخاذ قرارات أفضل في المستقبل".

ولعب بيسوما الذي التحق بتوتنهام قادما من برايتون في 2022 مقابل 38.53 مليون دولار، 45 دقيقة في المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونخ بعد ظهر السبت.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يستنشق من بالون.

وقال بيسوما في بيان له "أريد الاعتذار عن هذه الفيديوهات. كان هذا سوء تقدير جسيم".

وأضاف "أتفهم خطورة ذلك والمخاطر الصحية المترتبة عليه، وأتحمل كذلك مسؤوليتي كلاعب كرة قدم ونموذج يُحتذى به بجدية كبيرة".

وفي أخبار أكثر إيجابية لبوستيكوغلو، من المقرر أن يشهد الدوري الإنجليزي الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع الظهور الأول للمهاجم دومينيك سولانكي مع الفريق.

وانضم سولانكي من بورنموث في صفقة قد تصل قيمتها إلى 83 مليون دولار، بعد تسجيله 19 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

واحتل توتنهام المركز الخامس في موسم بوستيكوغلو الأول حيث تراجع مستواه بعد بداية مذهلة لعهد المدرب الأسترالي.