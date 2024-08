توتنهام يوقف المالي بيسوما بسبب "غاز الضحك"

استبعد نادي توتنهام الإنجليزي لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من مواجهة -الاثنين- أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، بعد نشره مقطع فيديو يستنشق فيه غازا مسببا للضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنه مدرب الفريق الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

واعتذر اللاعب البالغ 27 عاما عما وصفه بأنه "سوء تقدير جسيم".

وتُعتبر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف أيضا بالغاز المسبب للضحك، للاستخدام الترفيهي جريمة جنائية في المملكة المتحدة منذ عام 2023، وقد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة عامين لمكرري المخالفة.

وقال بوستيكوغلو -الخميس- في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "قررنا إيقافه لمباراة يوم الاثنين".

🚨BREAKING NEWS🚨

Tottenham SUSPEND Yves Bissouma from first match of new season after social media video

✍️|@NeilMcLeman https://t.co/RF1fFCelut pic.twitter.com/fy5ykg10IM

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 15, 2024