الموسم الجديد من البريميرليغ.. مدربون ووافدون جدد وفرق تريد استعادة أمجادها

يواجه مانشستر سيتي تحديا قويا من أرسنال حيث يتطلع البطل إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الخامس على التوالي في موسم 2024-2025 الذي ينطلق غدا الجمعة.

ويبدأ ليفربول حقبة جديدة مع مدربه الهولندي الجديد أرني سلوت خليفة الألماني يورغن كلوب، بينما يتعرض الهولندي الآخر إريك تين هاغ إلى ضغوط كبيرة لتقديم أداء جيد في مانشستر يونايتد بعد أن تجنب الإقالة بصعوبة عقب نهاية الموسم الماضي.

وهذه 5 أمور يجب تسليط الضوء عليها في الموسم الجديد:

ضغط هائل على كتفي سلوت

فشل ليفربول في منح كلوب وداعا مجيدا حيث تعثر في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثالث. وتقع على عاتق سلوت مهمة لا يحسد عليها تتمثل في خلافة الألماني الذي أعاد "الريدز" إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية. وسيكافح الهولندي لمضاهاة تركة كلوب، لكن العلامات المبكرة إيجابية بأنه يمكنه الاستمرار في الفوز على أرض الملعب.

وحقق ليفربول نتائج جيدة في فترة الاستعدادات فتغلب على أرسنال ومانشستر يونايتد وإشبيلية. لكنه لم يبرم أي صفقة حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث سلوت عن أوجه الشبه بينه وبين أسلوب لعب كلوب كأحد الأسباب التي جعلت النادي الإنجليزي العريق يتعاقد معه من فينورد الهولندي. ويأمل في بداية سريعة لتخفيف أي مخاوف بشأن رحيل كلوب من خلال سلسلة من المباريات في الأشهر الأولى من الموسم.

هل حان وقت أرسنال؟

لم يسبق لأرسنال أن حصد في مشواره في الدوري الإنجليزي غلة أكثر من تلك التي حصدها الموسم الماضي بجمعه 89، ورغم ذلك لم تكن كافية لحرمان مانشستر سيتي من لقبه الرابع تواليا.

وبفضل هذا الفشل المؤلم، أصبح رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا القوة القادمة في كرة القدم الإنجليزية.

وتحسن أداء المدفعجية بشكل مطرد على مدار المواسم الثلاثة الماضية واحتلوا المركز الثاني في الموسمين الأخيرين.

وتعاقد النادي اللندني مع المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري قادما من بولونيا، ليضيف المزيد من الجودة لأفضل دفاع في البريميرليغ الموسم الماضي.

لكن في الطرف الآخر من الملعب، قد يجد أرسنال نفسه في موقف صعب. قدم المهاجم الدولي الألماني كاي هافرتس نصفا ثانيا رائعا في موسمه الأول مع النادي بعد بداية بطيئة.

ومن المقرر أن يحافظ الألماني على مكانه في قلب الهجوم في تشكيلة أرتيتا حيث قرر أرسنال مرة أخرى عدم دخول سوق الانتقالات بحثا عن مهاجم.

مشوار قصير لتين هاغ؟

كان الفوز المفاجئ لمانشستر يونايتد في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على جاره وغريمه مانشستر سيتي في مايو/أيار الماضي كافيا لإنقاذ منصب إريك تين هاغ بل أن المدرب الهولندي حصل على عقد جديد.

ومع ذلك، لا يزال المدرب السابق لأياكس أمستردام في موقف صعب بعدما أنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن وهو الأسوأ له على الإطلاق في البريميرليغ.

وكان يونايتد أحد أكثر الأندية الإنجليزية نشاطا في سوق الانتقالات، حيث أنفق بسخاء على ضم المدافع الفرنسي ليني يورو ولاعب الوسط الهولندي يوشوا سيركسي، مع الانتهاء قريبا من صفقتي مدافعي بايرن ميونيخ: الهولندي ماتيس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي.

ولكن في تكرار مقلق لمشاكل الإصابات التي عانى منها تن هاغ في الموسم الماضي، سيغيب يورو عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب كسر في عظمة قدمه.

ويفتتح مانشستر يونايتد الموسم على أرضه أمام فولهام الجمعة ولن يستطيع تين هاغ تحمل بداية سيئة وإلا ستثار أسئلة بسرعة مرة أخرى حول مستقبله.

عودة إيبسويتش تاون

عاد ليستر سيتي وساوثهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط في دوري المستوى الثاني (تشامبونشيب)، لكن إيبسويتش تاون الوجه الجديد هذا الموسم عاد إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما.

وخطط كيران ماكينا مرتين متتاليتين لإعادة فريق "تراكتور بويز" إلى الدوري الممتاز، وكان الاحتفاظ بالمدرب الأيرلندي الشمالي رغم اهتمام تشلسي وبرايتون بخدماته، أمرا حيويا لفرص إيبسويتش في البقاء ضمن صفوف الكبار.