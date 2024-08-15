"التنين".. ثورة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز

ابتداءً من هذا الموسم، سيكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز حالات التسلل باستخدام نظام ثوري جديد يسمى "التنين"، يعتمد على استخدام أجهزة آيفون في جميع أنحاء الملعب لتقديم دقة غير مسبوقة وتقليل أوقات اتخاذ القرار.

وتعتمد هذه التكنولوجيا المستقبلية المسماة "دراغون" (التنين) على استخدام 28 كاميرا لهواتف آيفون 14 أو النسخ الأحدث في جنبات كل الملعب.

وستكون محمية بحافظات مقاومة للماء ومجهزة بمراوح، ومثبتة على دعامات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 4 أجهزة، مما سيسمح بتتبع تحركات اللاعبين بشكل أكثر دقة، ومن المتوقع أن يقلل متوسط ​​مدة فحص "الفار" بمقدار 30 ثانية.

وستسمح هذه التقنية بمتابعة حركات اللاعبين بشكل أكثر دقة وتساعد في تقليل التأخير في اتخاذ القرار الذي أدى إلى تعطيل المباريات في الكثير من الأحيان.

تكنولوجيا لدعم الحكام لا استبدالهم

ما يجعل نظام دراغون فريدًا من نوعه هو قدرته على تتبع كمية كبيرة من البيانات لكل لاعب.

ويمكن للنظام مراقبة ما بين 7 آلاف و10 آلاف نقطة لكل لاعب، والتقاط تفاصيل مثل خطوط الجسم وكتلة العضلات وحتى الهيكل العظمي.

ويساعد هذا المستوى من التفاصيل في ضمان قرارات تسلل أكثر دقة حيث يسجل النظام ما يصل إلى 100 إطار في الثانية. وبالتالي يعطي رؤية أكثر وضوحًا لوقت لعب الكرة.

ترسل هواتف آيفون هذه البيانات إلى برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل اللقطات للكشف عن حالات التسلل.

ومع ذلك، حتى مع هذه التكنولوجيا المتقدمة، سيظل الحكام هم من يتخذ القرار النهائي، وهذا يعني أن النظام موجود لدعم الحكام، وليس لاستبدالهم.

وبالإضافة إلى تحسين اكتشاف التسلل، قد يكون لنظام "دراغون" استخدامات أخرى في المستقبل، مثل إنشاء توأم رقمي للاعبين لمزيد من التحليل.

وعلق توني سكولز، مدير الدوري الإنجليزي الممتاز "نحن واثقون من أنه باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تنبؤًا، فإن الوقت المستغرق في قرارات التسلل سينخفض ​​بشكل كبير.. سيتم تحسين تجربة الجميع، بما في ذلك المشجعون، من خلال التواصل الأسرع والصور الأكثر وضوحًا حول قرارات التسلل".

ومع استعداد الدوري الإنجليزي الممتاز لتطبيق هذا النظام الجديد، يتوق المشجعون لمعرفة ما إذا كان بإمكانه حل المشكلات التي ابتليت بها تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويسلط استخدام هواتف آيفون في مثل هذا الدور الحاسم الضوء على الصلة المتنامية بين الرياضة والتكنولوجيا.

وتعرّض الدوري الإنجليزي الممتاز لضغوط متزايدة لتعديل تقنية "فار"، والتي طبقت بداية موسم 2019-2020.

وأقرت أندية البريميرليغ خلال اجتماعها السنوي، في يونيو/حزيران الماضي الإبقاء على تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في المسابقة، وتعهدت بتحسين أداء التكنولوجيا لمصلحة اللعبة والمشجعين.