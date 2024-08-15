الإيطالي تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد يعود للملاعب بعد انقضاء العقوبة

أكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي -اليوم الخميس- أن الإيطالي الدولي ساندرو تونالي، يستطيع المشاركة مع الفريق بدءا من 28 الشهر الجاري.

وتلقى تونالي عقوبة الإيقاف 10 مباريات من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب انتهاك لوائح المراهنات أثناء فترة احترافه ضمن صفوف ميلان.

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لكن اتحاد الكرة الإيطالي أبلغ نيوكاسل أن تونالي من حقه المشاركة مجددا في المباريات بداية من الأربعاء 28 آب/أغسطس الجاري، وهذا يفتح الباب أمام مشاركة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أمام نوتنغهام فورست في كأس رابطة المحترفين.

ويلتقي نيوكاسل مع نوتنغهام في الدور الثاني من كأس الرابطة خلال الأسبوع الذي سيشهد رفع الإيقاف عن تونالي، لكن اللاعب الإيطالي لن يشارك إذا كان موعد المباراة في 27 أغسطس/آب، وستتأجل عودته حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل حينما يخرج نيوكاسل لملاقاة توتنهام.

وذكر نيوكاسل في بيان اليوم الخميس أن "النادي تلقى تأكيدا رسميا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن العقوبة الرياضية للاعب تسري حتى 27 أغسطس/آب".

وشارك تونالي في 12 مباراة مع نيوكاسل منذ انضمامه من صفوف ميلان الصيف الماضي، وتلقى عقوبة إيقاف على نطاق عالمي بسبب انتهاك لوائح المراهنات.