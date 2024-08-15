إجراء غير عادي يسبق انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز

سيتسبب إجراء غير عادي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الكثير من الجدل الموسم المقبل 2024-2025.

وسيتعين على حكام الدوري الممتاز الكشف عن ولاءاتهم للأندية التي يشجعونها لتجنب المواقف المثيرة للجدل التي حدثت الموسم الماضي.

وكان نوتنغهام فورست اتهم حكم الفيديو المساعد (الفار) ستيوارت أتويل بأنه مشجع لوتون تاون، ونشر النادي بيانا في أبريل/نيسان الماضي حذر فيه من تعيين أتويل في المباراة ضد إيفرتون.

وشعر نوتنغهام بتعرضه للظلم من أتويل الذي تسبب في حرمان الفريق من 3 ركلات جزاء محتملة في تلك المباراة.

وفي غضون ذلك، اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي فورست بالتصرف بشكل غير لائق من خلال التلميح إلى التحيز أو التشكيك في نزاهة حكم المباراة.

تجنب تضارب المصالح

وأكد رئيس لجنة الحكام الإنجليزيين هوارد ويب أنه يتعين على حكام البريميرليغ هذا الموسم الإعلان مسبقا عن الأندية التي يشجعونها لأنه سيتم لاحقا نشر القائمة الكاملة لولاءات جميع الحكام من أجل تحقيق مزيد من الشفافية تجاه الجماهير والأندية.

وتابع ويب "إذا أعلنت أنك مشجع لفريق معين، إذا كنت قد لعبت لنادٍ أيضًا، سنقوم بتحليل الأمر وإجراء التعديلات إذا اعتقدنا أنه قد يكون هناك تضارب في المصالح".

وأوضح رئيس لجنة الحكام "نحن نحاول جذب المزيد من اللاعبين ليصبحوا حكاما، هذا شيء يجب أن نعمل عليه. وإذا كانت لدى الحكم اتصالات شخصية مع أشخاص يعملون في الأندية، فسوف نقوم أيضا بتقييم كل هذا ووضعه في الاعتبار عند تعيين الحكام".

وكان الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مارك كلاتنبرغ يعمل مستشارا لفريق فورست خلال الموسم الماضي، واستقال بعد أن وجهت إليه اتهامات من قبل الاتحاد الإنجليزي بشأن مقال كتبه عن مباراة إيفرتون.

وزعم كلاتنبرغ أن لجنة الدوري الممتاز رفضت الاستماع إلى مخاوفه قبل المباراة بشأن تعيين أتويل.