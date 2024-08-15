أغلى 10 عقود في تاريخ الرياضة

يتقاضى الرياضيون أجورا تقدر بالملايين، غير أن عقود بعضهم بلغت مبالغ خرافية واعتبرت الأغلى في تاريخ الرياضة.

فقد وقع لاعب البيسبول الياباني شوهي أوهتاني عقدًا هذا العام هو الأغلى في تاريخ الرياضة على الإطلاق، ويحصل بموجبه على 700 مليون دولار بواقع 70 مليونا سنويا.

ويهيمن لاعبو البيسبول على القائمة التي تضم 50 رياضيا أمثال آرون جودج لاعب نيويورك يانكيز الذي يتقاضى 40 مليون دولار سنويا.

وكان الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز قد وقع عقدا عام 2018 استمر حتى 2023 حصل بموجبه على 365 مليون دولار، ما يعادل 73 مليونا سنويا.

وبالنسبة لنجوم كرة القدم، احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريمة بنزيمة صدارة القائمة.

وهذه قائمة أعلى الرواتب في تاريخ الرياضة:

10- ماني ماتشادو: (بيسبول، سان دييغو بادريس)

يظهر الأميركي للمرة الثانية في القائمة، بعقد توقيعه عقدا العام الماضي يمتد حتى 2034، وسيتقاضى مقابله 350 مليون دولار، أي ما يقارب 32 مليونا سنويا.

9- آرون جودج: (بيسبول، نيويورك يانكيز)

عام 2023، وقع اللاعب الأميركي عقدًا حتى عام 2034 وتبلغ قيمته 360 مليون دولار، ما يعادل 40 مليونا سنويا.

8- موكي بيتس: (بيسبول، لوس أنجلوس دودجرز)

عام 2021، وقع هذا الأميركي عقدًا حتى عام 2032 يحصل من خلاله على مبلغ إجمالي قدره 365 مليون دولار، وبالتالي سيحصل على أكثر من 30 مليونا سنويا.

7- كانيلو ألفاريز: (ملاكمة)

وقع الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز عام 2018 استمر حتى 2023 عقدا بقيمة 365 مليون دولار، مما يمثل 73 مليونا سنويا.

6- مايك تراوت: (بيسبول، لوس أنجلوس أنجلس)

يحصل اللاعب الأميركي على 426.5 مليون دولار مقابل عقد مدته 11 عاما، يمتد من 2019 إلى 2030. مما يعني أنه سيكسب سنويا 35.5 مليونا.

5- كريم بنزيمة (كرة القدم، الاتحاد السعودي)

وقع النجم الفرنسي عقدا مع نادي الاتحاد السعودي يمتد بين 2023 -2025 وسيتقاضى مقابله ما يصل إلى 223.651 مليون دولار، أي أكثر من 111 مليونا سنويا.

4- باتريك ماهومز: (كرة القدم الأميركية، كانساس سيتي تشيفز).

وقع اللاعب الأميركي عقدا مدته 10 سنوات عام 2010 وحتى 2031، يحصل بموجبه على 450 مليون دولار، أي 45 مليونا سنويا.

3- كريستيانو رونالدو: (كرة القدم، النصر السعودي)

في ديسمبر/كانون الأول 2022، وقع النجم البرتغالي عقدا مع النصر يمتد لعام 2025 سيتقاضى مقابله ما يعادل 214.534 مليون دولار سنويا.

2- ليونيل ميسي: (كرة القدم، برشلونة الإسباني)

ووقع النجم الأرجنتيني عقدا مع برشلونة عام 2017، حصل بموجبه على 674 مليون دولار، أي ما يعادل 168 مليونا و500 ألف سنويا.

1- شوهي أوهتاني: (بيسبول، لوس أنجلوس دودجرز).

وقع اللاعب الياباني عقدًا هذا العام حتى عام 2033 سيحصل مقابله على 700 مليون دولار، وأجر سنوي يقدر بـ70 مليونا.