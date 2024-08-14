فرنسا توقف عداء شارك في الأولمبياد بدعوى كراهيته لإسرائيل

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية -اليوم الأربعاء- إن اتحاد ألعاب القوى في البلاد أوقف العدّاء محمد عبد الله كونتا الذي شارك في سباق 400 متر بأولمبياد باريس بعدما كشف حساب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن خطاب كراهية سابق نشره الرياضي.

وقالت إميلي أوديا كاستيرا عبر حسابها على إكس "أكد رئيس الاتحاد أنه أوقف الرياضي وأحال الأمر إلى النيابة العامة ولجنة الانضباط بالاتحاد".

وأشار حساب (سورد أوف سولومون) -عبر منصة إكس أمس الثلاثاء- إلى بعض التغريدات التي نشرها كونتا بين عامي 2021 و2024 وأعلن خلالها كراهيته لإسرائيل من بين أمور أخرى.

وبعد الكشف عن ذلك، نشر الرياضي صورة لنفسه ملفوفا بالعلم الفرنسي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه آسف إذا كان قد أساء إلى الناس.

وقال كونتا "أنا ضد الإبادة الجماعية وكل أشكال العنصرية أو الظلم، ولا أعتقد أنني بحاجة إلى إثبات مدى حبي لبلدي".

وأضاف "يمكن للأشخاص الذين كانوا هناك في إستاد فرنسا (حيث أقيمت منافسات ألعاب القوى) أن يشهدوا على هذه الحقيقة".