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فرنسا توقف عداء شارك في الأولمبياد بدعوى كراهيته لإسرائيل

France's Muhammad Abdallah Kounta reacts after competing in the mixed 4x400m relay heat of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 2, 2024. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
العدّاء محمد عبد الله كونتا خلال سباق 400 متر بأولمبياد باريس (الفرنسية)
14/8/2024-|آخر تحديث: 14/8/202406:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية -اليوم الأربعاء- إن اتحاد ألعاب القوى في البلاد أوقف العدّاء محمد عبد الله كونتا الذي شارك في سباق 400 متر بأولمبياد باريس بعدما كشف حساب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن خطاب كراهية سابق نشره الرياضي.

وقالت إميلي أوديا كاستيرا عبر حسابها على إكس "أكد رئيس الاتحاد أنه أوقف الرياضي وأحال الأمر إلى النيابة العامة ولجنة الانضباط بالاتحاد".

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وأشار حساب (سورد أوف سولومون) -عبر منصة إكس أمس الثلاثاء- إلى بعض التغريدات التي نشرها كونتا بين عامي 2021 و2024 وأعلن خلالها كراهيته لإسرائيل من بين أمور أخرى.

وبعد الكشف عن ذلك، نشر الرياضي صورة لنفسه ملفوفا بالعلم الفرنسي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه آسف إذا كان قد أساء إلى الناس.

وقال كونتا "أنا ضد الإبادة الجماعية وكل أشكال العنصرية أو الظلم، ولا أعتقد أنني بحاجة إلى إثبات مدى حبي لبلدي".

وأضاف "يمكن للأشخاص الذين كانوا هناك في إستاد فرنسا (حيث أقيمت منافسات ألعاب القوى) أن يشهدوا على هذه الحقيقة".

المصدر : رويترز