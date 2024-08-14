لاعب هولندي مدان بالاغتصاب يفكر بالاعتزال بسبب جماعات حقوق المرأة

قال لاعب الكرة الطائرة الشاطئية الهولندي ستيفن فان دي فيلدي، المدان بالاغتصاب، إنه سيفكر في الاعتزال إذا استمرت الاعتراضات على مشاركته بالبطولات الدولية وخاصة من جماعات حقوق المرأة.

وحُكم على فان دي فيلدي بالسجن 4 سنوات في بريطانيا عام 2016 بعد إدانته باغتصاب فتاة يبلغ عمرها 12 عاما وذلك عندما كان عمره 19 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

وقد أمضى اللاعب في السجن سنة واحدة في بريطانيا وشهرا واحدا في هولندا.

وبموجب القانون الهولندي، أعيد تصنيف جريمته باعتبارها أقل خطورة وهي ارتكاب أفعال غير لائقة، وتم تخفيف عقوبته.

وواجه فان دي فيلدي، الذي ينافس هذا الأسبوع في بطولة أوروبا للكرة الطائرة الشاطئية في هولندا، انتقادات واسعة النطاق بسبب مشاركته بأولمبياد باريس وتعرض للسخرية والاستهزاء من بعض الجماهير.

وعاد اللاعب إلى منافسات الكرة الطائرة الشاطئية عام 2017، لكن اختياره للمشاركة في أولمبياد باريس قابله إدانة واسعة النطاق من بعثات أخرى بالإضافة إلى جماعات حقوق المرأة.

وفي أول مقابلة له بعد نهاية الأولمبياد، قال اللاعب إنه يفكر في مستقبله بهذه الرياضة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "إن أو إس" التلفزيونية الهولندية بثت أمس الثلاثاء "كانت تجربة صعبة لم أستوعبها بالكامل بعد. الاستنتاج النهائي يمكن أن يكون (أن) الأمر لا يستحق ذلك. بالنسبة لعائلتي سأضع رأيهم في الاعتبار بالتأكيد".