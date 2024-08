الجزائرية إيمان خليف تخوض معركة "نساء الجزائر والعالم العربي" وتقاضي ماسك وترامب

قال محامي الملاكمة الجزائرية والبطلة الأولمبية إيمان خليف إن الأخيرة تقدمت بشكوى قانونية رسمية بدعوى تعرضها لمضايقات عبر الإنترنت.

وهيمنت أخبار إيمان خليف (25 عاما)، التي فازت بذهبية وزن الوسط بأولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة الماضي، بعد هزيمتها الملاكمة الصينية يانغ ليو (32 عاما) على عناوين الأخبار في أولمبياد باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

وقال نبيل بودي محامي خليف -التي كتبت التاريخ باعتبارها أول ملاكمة جزائرية وعربية وأفريقية تتوج بالذهب في الألعاب الأولمبية- إنه تقدم بالدعوى يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لما كشفته إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، وكلت إيمان خليف المحامي بودي لتقديم شكوى أمام مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في العاصمة باريس، وهذا بعد أن كانت محل جدل حول جنسها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الأوروبية، إضافة إلى شخصيات مشهورة على المستويين الرياضي والسياسي.

وقال بودي لمجلة "فاريتي" إن إيلون ماسك مالك شركة "تسلا" ومنصة "إكس" والكاتبة جيه كيه رولينغ لسلسلة "هاري بوتر" ورد اسمهما في الشكوى الجنائية التي تم إرسالها إلى مركز مكافحة الكراهية.

وأوضح المحامي أن "(الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي) دونالد ترامب غرد (عن إيمان خليف) لذا سواء ذُكر اسمه في الدعوى أم لا، فسيظهر اسمه في الإجراء القضائي".

“But not to women”, they meant. #Paris2024 https://t.co/pXG8BRxOdm

وشرح أنه "بعد فوزها للتو بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قررت إيمان خليف خوض معركة جديدة هي معركة متعلقة بالعدالة والكرامة والشرف، سيحدد التحقيق الجنائي مَن الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية والجنسية، لكن سيتعين أيضا التركيز على أولئك الذين غذوا هذا الإعدام الرقمي من دون محاكمة".

الرئيس الأمريكي السابق المخبول دونالد #ترامب حوّل #إيمان_خليف إلى ورقة انتخابية ومادة دسمة لأكاذيبه …معتوه!!

Imane Khelif is not transgender and has not undergone a transition.Meanwhile..#Trump keeps adding to his record of falsehoods.#ImaneKhelif pic.twitter.com/zXimcVyNuF

— kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) August 4, 2024