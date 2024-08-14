ذكرى مريرة.. يوم دمر هانسي فليك برشلونة بدوري أبطال أوروبا

يوافق اليوم 14 أغسطس/آب 2020، مرور 4 سنوات على إحدى أحلك الليالي في تاريخ برشلونة عندما خسر بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2020، تلقى برشلونة خسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في لشبونة.

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وكان مهندس هذا الانتصار هو هانسي فليك الذي من المفارقات أنه يدير برشلونة الآن.

🔙 Today marks 4 years since Bayern's 8-2 thrashing of Barcelona. Bayern Munich eliminated Barcelona and went on to win the 2020 Champions League with Hansi Flick as their coach, who is now the coach of the 'Culé' team. pic.twitter.com/kIXkGaD0WG — Free By Sport TV 📺📻 (@FreeBySportTV) August 14, 2024

وقد شعر برشلونة، العملاق الذي اعتاد في آخر 30 عاما على الليالي المجيدة والفوز بالألقاب في أوروبا، بمرارة الهزيمة في تلك الليلة.

ولم تكن مجرد هزيمة؛ بل نهاية فريق هيمن على أوروبا لسنوات عديدة أمام منافس يعرف كيف يقرأ ويستفيد من كل نقطة ضعف.

وحسم الفريق البافاري المباراة في الشوط الأول عندما تقدم 4-1 مما أحبط أي محاولة لرد الفعل من البارسا.

وفي الشوط الثاني، ازداد الوضع سوءاً بالنسبة للبلوغرانا الذي تلقت شباكه 4 أهداف أخرى، وانتهت المباراة بخسارة مذلة 2-8.

4 tahun yang lalu

Barcelona 2-8 Bayern Munchen

…. pic.twitter.com/zq7WxNiS5R — Akun Bola (@idakunbola) August 14, 2024

وكان انتصار الألمان، الذين جاؤوا إلى الحدث مستعدين لرفع الثلاثية (التي فازوا بها لاحقًا) متوقعًا لأن الفريق كان متحمسا الأيام التي سبقت المواجهة.

وفي الجهة المقابلة، بدا برشلونة وأنه قد تلقى في النهاية الضربة الأقوى التي دفعت رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو إلى تقديم استقالته بعد أيام.