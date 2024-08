ذكرى مريرة.. يوم دمر هانسي فليك برشلونة بدوري أبطال أوروبا

يوافق اليوم 14 أغسطس/آب 2020، مرور 4 سنوات على إحدى أحلك الليالي في تاريخ برشلونة عندما خسر بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2020، تلقى برشلونة خسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في لشبونة.

وكان مهندس هذا الانتصار هو هانسي فليك الذي من المفارقات أنه يدير برشلونة الآن.

🔙 Today marks 4 years since Bayern's 8-2 thrashing of Barcelona.

Bayern Munich eliminated Barcelona and went on to win the 2020 Champions League with Hansi Flick as their coach, who is now the coach of the 'Culé' team. pic.twitter.com/kIXkGaD0WG

