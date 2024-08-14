نجوم جدد في الليغا يستحقون المتابعة في موسم 2024-2025

بقيادة عمالقة الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، جذبت أندية الليغا هذا الصيف عددا من النجوم الذين تألقوا سواء مع فرقهم السابقة أو منتخبات بلدانهم وسيصبحون الوجوه الجديدة لليغا.

وأبرز هذه التعاقدات التي تستحق المتابعة هذا الموسم:

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

الصفقة التي تهزّ سوق الانتقالات منذ أكثر من سبعة أعوام تمّت أخيرا. بات نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة على الأقل. "حلمٌ أصبح حقيقة" لقائد المنتخب الفرنسي، و"غالاكتيكو" جديد جاء لمساعدة ملك أوروبا على مواصلة سيطرته.

مبابي الذي عبّر مرارا وتكرارا عن رغبته في "كتابة التاريخ"، بات في المكان المناسب لإشباع تعطّشه للمجد والألقاب. لكن سيتعيّن عليه أولاً إقناع جمهور "البيت الأبيض" المتطلّب وإيجاد مكانٍ له في غرفة ملابس ناد فاز بكل شيء. وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما خلال حفل تقديمه "سأهب حياتي لهذا النادي وشعاره. (..) حلمي اليوم هو إثبات أنني أرتقي إلى مستوى تاريخ هذا النادي".

الأرجنتيني خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

الضربة الكبيرة الأخرى في سوق الانتقالات كانت من نصيب فريق أتلتيكو مدريد بتعاقده مع بطل العالم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي للمواسم الستة المقبلة.

وقدّرت الصحافة الإسبانية الصفقة بنحو 90 مليون يورو بما في ذلك المكافآت، مما سيجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي خلف البرتغالي جواو فيليكس (127 مليون يورو).

ومن المنتظر أن يُشكل بطل العالم 2022، القادر على شغل مركز المهاجم أو مركز أبعد قليلا عن المرمى والذي نال إشادة لشغله أكثر من مركز وحسّه التهديفي، الثنائية الهجومية الجديدة للـ"روخي بلانكوس" إلى جانب الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد رحيل الإسباني ألفارو موراتا إلى ميلان الإيطالي.

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الإسباني داني أولمو (برشلونة)

لم يكن برشلونة ناشطا جدا في سوق الانتقالات خلال المواسم الثلاثة الماضية بسبب مشكلاته المالية التي لم تُحلّ بالكامل بعد، لكنه تمكّن أخيرا من إعادة داني أولمو المتألق مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا 2024 إلى ناديه الأم. تطور اللاعب في أكاديمية لاماسيا، لكن لم يبق في الفريق الأول، قبل أن يتألق مع دينامو زغرب الكرواتي ولايبزيغ الألماني.

وقُدّرت الصفقة بـ60 مليون يورو مع عقد لستة أعوام، لكن الشكوك تظل تحوم حول قدرة النادي الكتالوني على تسجيل نجمه الجديد لدى الاتحاد الإسباني قبل 3 أيام من مباراته الأولى في الدوري أمام فالنسيا. على أرض الملعب، سيجلب صانع الألعاب والقادر على اللعب في مركزي الجناح، معه خصائصه التقنية وسرعته وجودته في إنهاء الهجمات، إلى النادي الكتالوني.

الإسباني روبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)

عانى أتلتيكو مدريد دفاعيا في بعض الأحيان الموسم الماضي، لذلك راهن على الصخرة الفرنسية الإسبانية روبان لو نورمان بطل كأس أوروبا هذا الصيف مع "لا روخا" والذي يُعد واحدا من أفضل المدافعين في الدوري الموسم الماضي.

ومن المفترض أن يصبح اللاعب -الذي بلغت قيمة انتقاله من ريال سوسييداد 40 مليون يورو- الركيزة الجديدة لنظام اللعب بخمسة مدافعين المُعتمد من طرف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، على أمل أن يجلب معه استقرارا دفاعيا.

ويأمل لو نورمان أن يسير على خطى أنطوان غريزمان الذي تأسس في النادي الباسكي أيضاً قبل انضمامه إلى فريق العاصمة الإسبانية في 2014.