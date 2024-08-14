موعد مباراة الهلال والنصر بنهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة
يلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
وبلغ النصر المباراة النهائية بفوزه على التعاون في قبل النهائي بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو، بينما فاز الهلال على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي 1-1.
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نهائي #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆
النصر 🆚 الهلال pic.twitter.com/wmftWX6qk1
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) August 14, 2024
المواجهات السابقة
وهذه المواجهة الرابعة بين الهلال والنصر في مسابقة كأس السوبر، إذ تقابلا في 3 مناسبات سابقة:
- 2015: الهلال x النصر: 1-0
- 2021: النصر x الهلال: 3-0
- 2024: الهلال x النصر: 2-1
موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي
تقام مباراة الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي يوم السبت 17 أغسطس/آب الجاري. ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة السابعة والربع (7:15) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الثامنة والربع (8:15) بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر بنهائي السوبر السعودي
سينقل البث المباشر لنهائي كأس السوبر السعودي عبر قناة "إس إس سي" الرياضية السعودية، من خلال القنوات التالية:
- SSC 1 HD
- SSC 1 SD
كما يمكن متابعة التغطية المباشرة للنهائي المرتقب بين الهلال والنصر عبر موقع الجزيرة نت.