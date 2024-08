ما مصير غوارديولا إذا هبط مانشستر سيتي من البريميرليغ؟

مع اقتراب جلسة استماع مانشستر سيتي في قضية التهم المتعلقة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، تثور التساؤلات حول مصير وموقف مدربه بيب غوارديولا في حال هبط بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الأولى.

ووجهت لمانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، وستُعقد جلسة استماع بشأن انتهاكاته المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 سبتمبر/أيلول المقبل.

فبعد تحقيق دام 4 سنوات، اتُهم مانشستر سيتي بانتهاكات للقواعد على مدى 14 عامًا في فبراير/شباط 2023.

ويتهم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم تقديم المعلومات المالية الدقيقة فيما يتعلق بإيرادات النادي وإيرادات الرعاية وتكاليف التشغيل.

ويواجه مانشستر سيتي إمكانية الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ثبتت إدانته.

ويثير هذا الأمر الكثير من الشكوك حول مستقبل غوارديولا الذي من المقرر أن ينتهي عقده في ملعب الاتحاد نهاية الموسم.

لكن المدرب الكتالوني صرح علناً بأنه لن يرحل عن السيتي مهما كانت النتيجة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي نحن أبرياء حتى تثبت إدانتنا".

وأضاف "أعلم أن الناس يريدون ذلك. أعلم ذلك وأشعر به. سأنتظر. وأنظر وبعد صدور الحكم سنأتي إلى هنا ونشرح الأمر".

Pep Guardiola's position will be untenable if Manchester City are found guilty of all 115 charges 🧑‍⚖️

✍️ @Kat_Lucas_ #MCFC https://t.co/1RkYMGbGpp

— i sport (@iPaperSport) August 13, 2024