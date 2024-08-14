ريال مدريد يعلن غياب كامافينغا عن السوبر الأوروبي

سيغيب لاعب الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا عن صفوف فريقه ريال مدريد أسابيع عديدة، بعد تعرّضه لالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليسرى خلال حصة تدريبية الثلاثاء، وفقا لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية في بيان له الأربعاء.

وقال حامل لقب الدوري الإسباني في بيانه الذي لم يُحدّد فيه كعادته مدّة غياب لاعبه "بعد الفحوصات التي أُجريت -اليوم- للاعبنا إدواردو كامافينغا، شُخّصت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الخميس موعد انطلاق موسم 2024-2025 من الليغا list 2 of 2 الأكبر بالتاريخ.. الأهلي السعودي يتقدم بعرض لضم فينيسيوس end of list

غير أن الصحافة الإسبانية قدّرت مدة الغياب بين 6 و7 أسابيع.

التقرير الطبي للاعب كامافينجا. #ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) August 14, 2024

وحدثت الإصابة بعد احتكاك بينه وبين زميله ومواطنه أوريليان شواميني خلال حصة تدريبية، وقع على إثره أرضا ممسكا ساقه اليسرى عشية نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام أتلانتا الأربعاء (الساعة 22:00).

وسيغيب الدولي الفرنسي عن بداية الموسم مع فريقه، إضافة إلى الغياب عن النافذة الأولى لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده في السادس والتاسع من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتُشكّل هذه الإصابة ضربة قوية لبطل إسبانيا وأوروبا الحالي الذي قد يضطر إلى التعاقد مع لاعب وسط إضافي، بعد اعتزال ضابط إيقاعه الألماني توني كروس وعدم تعويضه في سوق الانتقالات الصيفي.