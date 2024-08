ديبالا وتشيزني يقتربان من الدوري السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن وكيل أعمال باولو ديبالا لاعب روما، اجتمع مع ممثلي نادي القادسية السعودي لكرة القدم، بهدف التعاقد مع الأرجنتيني في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو أن الوكيل كارلوس نوفيل توصل لاتفاق مع مسؤولي الفريق السعودي حول الراتب وشروط العقد.

وكتب في حسابه على إكس "يقترب نادي القادسية السعودي من الاتفاق مع باولو ديبالا على عقد مدته 3 سنوات. تم الاتفاق على الراتب وشروط العقد، ومناقشة التفاصيل النهائية. لا تزال المحادثات جارية بين روما والقادسية حيث إن صلاحية الشرط الجزائي البالغ 12 مليون يورو انتهت في يوليو/تموز الماضي".

وينتهي عقد الأرجنتيني مع فريق العاصمة الإيطالية في يونيو/حزيران 2025، لكن الصفقة تتضمن بندا يسمح للأرجنتيني بالتمديد لموسم آخر إذا شارك في الحد الأدنى من المباريات.

وكان العقد الذي وقعه اللاعب قبل عامين يسمح له بالتمديد تلقائيا حتى عام 2026 إذا شارك في 50% من المباريات على الأقل ولمدة 45 دقيقة في كل مباراة.

وخاض ديبالا البالغ 30 عاما، 33 مباراة من أصل 55 في موسمه الأول مع روما و31 مباراة من أصل 54 في الموسم الماضي، وهو ما يعني أن مشاركته في 15 مباراة في هذا الموسم ستكون كافية لتمديد عقده حتى عام 2026، لكن روما لا يستطيع تحمل ذلك.

ورفع الراتب الإجمالي لديبالا إلى 16 مليون يورو هذا الموسم، وسوف ينطبق الأمر نفسه في 2025-2026، مما سيجبر روما على دفع أكثر من 30 مليون يورو على مدار موسمين.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" فإن المدرب دانييلي دي روسي أبلغ ديبالا بالفعل أنه سيبدأ على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى للموسم ضد كالياري يوم الأحد.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.

Salary and contract terms agreed, final details discussed.

Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024