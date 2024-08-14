يتنافس ريال مدريد الإسباني مع أتالانتا الإيطالي -اليوم الأربعاء- في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم نسخة 2024، وتجمع هذه المواجهة التي تقام في الملعب الوطني بوارسو (بولندا) بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بلقب الدوري الأوروبي.

ويأمل ريال مدريد، الذي يصفه كثيرون في عالم كرة القدم بأنه أعظم فريق في العصر الحديث، في بدء سعيه للفوز بأول لقب مهم في الموسم الجديد.

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والفوز الرائع الذي حققه أتالانتا على باير ليفركوزن "الذي لا يقهر" في نهاية شهر مايو/أيار الماضي من شأنه أن يجعل لاعبيه وأنصاره يأملون تحقيق مفاجأة أخرى، هذه المرة ضد حامل لقب الدوري الإسباني وبطل أوروبا.

وبعيدًا عن الطموح الرياضي والفرصة المتاحة للتتويج بلقب كأس السوبر وتوسيع قائمة السجلات، هناك جوائز مالية على المحك تنتظر البطل ووصيفه.

تفاصيل جوائز كأس السوبر الأوروبي 2024

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن القيمة المالية الإجمالية للبطولة تبلغ 9 ملايين يورو، إذ يحصل كل فريق على 4 ملايين يورو مقابل مشاركته، بزيادة 500 ألف يورو عن الموسم الماضي.

وفضلا عن كأس وزنه 5 كيلوغرامات وارتفاعه 42.5 سنتيمترا، يحصل بطل كأس السوبر الأوروبي على مليون يورو لتصل إجمالي الجائزة المالية إلى 5 ملايين يورو، بينما ينال الطرف الخاسر 4 ملايين يورو.

المواجهات السابقة

التقى الفريقان مرة واحدة فقط من قبل خلال دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020-2021. وخرج ريال مدريد منتصرا في مجموع المباراتين 4-1، بما في ذلك هدف حاسم متأخر من الفرنسي فيرلاند ميندي بمباراة الذهاب في إيطاليا.