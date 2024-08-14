الخميس موعد انطلاق موسم 2024-2025 من الليغا

تنطلق الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم غدا الخميس، وتقام منافسات هذه الجولة على مدى خمسة أيام، وينتظر أن تشهد مباريات مثيرة أبرزها مباراة فالنسيا وبرشلونة السبت المقبل، وريال مايوركا مع ريال مدريد يوم الأحد.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني على موقعها الإلكتروني أن أولى مباريات الموسم الجديد ستقام في بلباو غدا الخميس، عندما يستضيف أتلتيك بلباو نظيره خيتافي في افتتاحية مباريات موسم 2024-2025.

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وستكون كل الأنظار موجهة في هذه المباراة إلى نيكو وليامز، أحد نجوم المنتخب الإسباني في يورو 2024.

وتشهد الليلة الافتتاحية للدوري مباراة أخرى بين ريال بيتيس وجيرونا، وهي مواجهة بين فريقين أنهيا الموسم الماضي في المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية.

وتنتقل الإثارة بعد غد الجمعة إلى مدينة فيجو، حيث يلتقي سلتا فيغو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وتأتي بعدها مباراة مثيرة أخرى حينما يستضيف لاس بالماس فريق إشبيلية، وبفضل ظروف جدول المباريات، فإن مدرب إشبيلية الجديد غارسيا بيمينتا سيخوض أول مباراة رسمية له مع الفريق في الملعب الذي قضى به آخر ثلاثة أعوام. كما يقود المدرب لويس كاريون فريق لاس بالماس للمرة الأولى.

كما ستقام السبت المقبل مباراة منتظرة في هذه الجولة على ملعب ميستايا، حيث يلتقي فالنسيا مع ضيفه برشلونة، في إحدى المباريات الكبرى بالليغا.

ووضع المباراة في الجولة الأولى هو أمر فريد من نوعه، وسيحرص عشاق كرة القدم في العالم على متابعتها لمشاهدة أداء برشلونة تحت قيادة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك.

وتقام مباراتان أخريان يوم الأحد المقبل، الأولى تجمع بين ريال سوسيداد ورايو فايكانو. على الرغم من أن الموسم الماضي كان متذبذبا لفريق فايكانو، فإنه تعادل في مباراتيه مع سوسيداد ويسعى لتحقيق نقطة أو أكثر مع بداية الموسم.

وينتظر عشاق كرة القدم هذه المباراة من أجل رؤية الفرنسي كيليان مبابي بقميص الريال للمرة الأولى بالدوري الإسباني بعدما انضم اللاعب الفرنسي للفريق، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري في الميركاتو الصيفي.

وتختتم مباريات هذه الجولة بمباراة مثيرة أخرى عندما يلتقي فياريال مع أتلتيكو مدريد.

ورغم أن أتلتيكو حقق الفوز عندما زار ملعب لاسيراميكا في الموسم الماضي، فإن التاريخ يؤكد أن هذا الملعب استعصى كثيرا على أتلتيكو، خاصة وأن الفريق لم يحقق إلا 4 انتصارات فقط خلال فترة تولي دييغو سيميوني تدريب الفريق.