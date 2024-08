تشلسي يمنح بالمر أطول عقد في تاريخ الدوري الإنجليزي

منح تشلسي الإنجليزي نجمه كول بالمر واحدا من أكثر العقود غرابة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمه الرائع مع البلوز.

وأعلن النادي اللندني تجديد عقد لاعبه الإنجليزي الشاب بالمر إلى غاية سنة 2033.

وقال بالمر في تصريح للموقع الرسمي لتشلسي "أنا سعيد بتوقيع هذه الصفقة الجديدة".

وأضاف "لقد حققت الكثير في موسمي الأول هنا، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في تجربة أشياء رائعة في هذا النادي، سواء على المستوى الشخصي أو من حيث جلب النجاح والألقاب لتشلسي".

ووقع بالمر في البداية عقدا مدته 8 سنوات الصيف الماضي، لكن تشلسي قام بتمديده لعامين آخرين ومنحه زيادة مستحقة في الراتب، وفقا لخبير الانتقالات الصحفي فابريزيو رومانو.

ويُعتقد أن هذا العقد هو الأطول على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث يحاول "البلوز" منح صفقات طويلة للتعاقدات الجديدة جزئيا كوسيلة للتحايل على القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

🔵✍🏻 Official: Cole Palmer signs new deal at Chelsea valid until June 2033.

Nine more years at the club and salary rise for Palmer after excellent season.

Decision made by the club already in June and deal signed today. pic.twitter.com/F6anU40YOo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024