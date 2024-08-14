رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

تشلسي يمنح بالمر أطول عقد في تاريخ الدوري الإنجليزي

تشلسي جدد عقد لاعبه الشاب بالمر إلى غاية سنة 2033 (غيتي)
14/8/2024

منح تشلسي الإنجليزي نجمه كول بالمر واحدا من أكثر العقود غرابة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمه الرائع مع البلوز.

وأعلن النادي اللندني تجديد عقد لاعبه الإنجليزي الشاب بالمر إلى غاية سنة 2033.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال بالمر في تصريح للموقع الرسمي لتشلسي "أنا سعيد بتوقيع هذه الصفقة الجديدة".

وأضاف "لقد حققت الكثير في موسمي الأول هنا، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في تجربة أشياء رائعة في هذا النادي، سواء على المستوى الشخصي أو من حيث جلب النجاح والألقاب لتشلسي".

ووقع بالمر في البداية عقدا مدته 8 سنوات الصيف الماضي، لكن تشلسي قام بتمديده لعامين آخرين ومنحه زيادة مستحقة في الراتب، وفقا لخبير الانتقالات الصحفي فابريزيو رومانو.

ويُعتقد أن هذا العقد هو الأطول على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث يحاول "البلوز" منح صفقات طويلة للتعاقدات الجديدة جزئيا كوسيلة للتحايل على القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز لاعب الوسط الإنجليزي 25 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 45 مباراة تنافسية مع البلوز الموسم الماضي بعد مغادرة مانشستر سيتي بحثا عن وقت للعب.

كما قدم بالمر عددا من العروض الرائعة كبديل في كأس أمم أوروبا في ألمانيا، وسجل في المباراة النهائية التي خسرتها إنجلترا 2-1 أمام إسبانيا.

وانضم بالمر إلى تشلسي في سبتمبر/أيلول الماضي، قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 54.7 مليون دولار.

ويتنافس بالمر مع إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد ورودري وفيل فودين وأولي واتكينز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يتنافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ إلى جانب بوكايو ساكا ومايكل أوليس وأليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو وجواو بيدرو.

المصدر : الصحافة البريطانية