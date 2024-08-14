تشلسي يمنح بالمر أطول عقد في تاريخ الدوري الإنجليزي

منح تشلسي الإنجليزي نجمه كول بالمر واحدا من أكثر العقود غرابة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمه الرائع مع البلوز.

وأعلن النادي اللندني تجديد عقد لاعبه الإنجليزي الشاب بالمر إلى غاية سنة 2033.

وقال بالمر في تصريح للموقع الرسمي لتشلسي "أنا سعيد بتوقيع هذه الصفقة الجديدة".

Cole Palmer is a Blue. And he’s here to stay. ✍️🔵 pic.twitter.com/wH75HUdLg9 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2024

وأضاف "لقد حققت الكثير في موسمي الأول هنا، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في تجربة أشياء رائعة في هذا النادي، سواء على المستوى الشخصي أو من حيث جلب النجاح والألقاب لتشلسي".

ووقع بالمر في البداية عقدا مدته 8 سنوات الصيف الماضي، لكن تشلسي قام بتمديده لعامين آخرين ومنحه زيادة مستحقة في الراتب، وفقا لخبير الانتقالات الصحفي فابريزيو رومانو.

ويُعتقد أن هذا العقد هو الأطول على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث يحاول "البلوز" منح صفقات طويلة للتعاقدات الجديدة جزئيا كوسيلة للتحايل على القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

🔵✍🏻 Official: Cole Palmer signs new deal at Chelsea valid until June 2033. Nine more years at the club and salary rise for Palmer after excellent season. Decision made by the club already in June and deal signed today. pic.twitter.com/F6anU40YOo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

وأحرز لاعب الوسط الإنجليزي 25 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 45 مباراة تنافسية مع البلوز الموسم الماضي بعد مغادرة مانشستر سيتي بحثا عن وقت للعب.

كما قدم بالمر عددا من العروض الرائعة كبديل في كأس أمم أوروبا في ألمانيا، وسجل في المباراة النهائية التي خسرتها إنجلترا 2-1 أمام إسبانيا.

وانضم بالمر إلى تشلسي في سبتمبر/أيلول الماضي، قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 54.7 مليون دولار.

ويتنافس بالمر مع إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد ورودري وفيل فودين وأولي واتكينز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يتنافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ إلى جانب بوكايو ساكا ومايكل أوليس وأليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو وجواو بيدرو.