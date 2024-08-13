صحفي فرنسي يرفض حظر الحجاب على اللاعبات المسلمات ويصفه بالفضيحة

رفض صحفي رياضي فرنسي التضييق الذي تمارسه سلطات بلاده على اللاعبات المسلمات عبر فرض نزع الحجاب من أجل المنافسة، وآخرها الألعاب الأولمبية التي احتضنتها العاصمة باريس وانتهت قبل يومين.

وقال الصحفي "هيرفي بينو" خلال حضوره ضيفا على قناة " ليكيب" الفرنسية، أول أمس الأحد "لقد التقيت العداءة سوكامبا سيلا التي لم يكن لها الحق في المشاركة بحفل افتتاح الأولمبياد فقط لأنها مسلمة وترتدي الحجاب. أرى أن هذا الأمر فضيحة حقيقية".

وأضاف بينو منفعلا "كيف يمكننا في فرنسا وعام 2024 أن نمنع رياضية فقط من أجل هذا، نحن نعيش في عالم مجنون. كيف يمكن للرياضة الفرنسية أن تفعل شيئا كهذا".

ولاقى القرار الفرنسي بمنع ارتداء الحجاب على لاعباته المسلمات رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي، ومن بين الجهات التي أعلنت رفضه اللجنة الأولمبية الدولية التي سمحت للاعبات بارتداء الحجاب كيفما أردن في أولمبياد باريس.