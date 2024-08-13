كوريا الجنوبية تستعين بكلب بوليسي لمكافحة بق الفراش القادم من أولمبياد باريس

أعلنت كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- أنها خصصت في مطارها الرئيسي كلبا بوليسيا هو الأول من نوعه مدرّبا على رصد بقّ الفراش لمنع انتشار هذه الحشرات الذي يُحتمل أن يحدث مع عودة الرياضيين من أولمبياد باريس 2024.

وفازت كوريا الجنوبية بـ32 ميدالية من بينها 13 ذهبية، لتحتل المركز الثامن في ترتيب الميداليات. وقد عاد نحو 140 من رياضييها إلى سيول خلال الأسبوع الفائت.

ونُشر كلب بوليسي يحمل اسم "سيكو" في المطار الرئيسي لسيول ضمن مبادرة بين الحكومة و"سيسكو"، أكبر شركة لمكافحة الحشرات في كوريا الجنوبية.

وأشارت "سيسكو" -في بيان- إلى أن "سيكو"، الكلب من سلالة بيغل والبالغ سنتين، تلقى تدريبات ليصبح قادرا على رصد رائحة الفيرومون الخاصة ببق الفراش وتحديد موقع الحشرات الماصة للدماء في غضون دقيقتين بدقة تصل نسبتها إلى 95%.

وقال ناطق باسم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "منذ 9 أغسطس/آب حتى 8 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي تختتم فيه الألعاب البارالمبية، ستكون خدمات الكلب الكاشف عن بق الفراش متاحة في مطار إنتشون لمَن يرغب في استخدامها".

وتتضمّن المبادرة أيضا الاستعانة بخبراء في مكافحة بق الفراش يتمتعون بخبرة تزيد على 10 سنوات للمساعدة في تفتيش الأمتعة. وزاد تطهير الطائرات من مرة واحدة في الشهر إلى مرة في الأسبوع، مع التركيز على الرحلات المتوجّهة من باريس إلى إنتشون.

وبقيت كوريا الجنوبية خالية إلى حد كبير من بق الفراش على مدى سنوات، قبل تسجيل تفشٍّ مع معاودة السفر بعد جائحة "كوفيد-19".

وأظهرت الأرقام الرسمية أن 950 حالة تم الإبلاغ عنها بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط.

وعانت باريس من تفشي بق الفراش في العام الفائت، إذ أثارت تقارير عن ظهوره حالة من الذعر في مختلف أنحاء فرنسا خلال فصلي الصيف والخريف، تسببت بإغلاق عدد كبير من المدارس.