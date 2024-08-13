هل يفاجئ أتالانتا ريال مدريد في السوبر الأوروبي؟

يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في الملاعب الأوروبية، حينما يواجه ريال مدريد الإسباني أتالانتا الإيطالي غدا الأربعاء، في العاصمة البولندية وارسو في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب الريال في المسابقة -التي انطلقت نسختها الرسمية الأولى عام 1973- للمرة التاسعة، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على دورتموند الألماني في المباراة النهائية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ.

في المقابل، يشارك أتالانتا في البطولة للمرة الأولى، عقب فوزه التاريخي وغير المتوقع في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، إثر انتصاره على باير ليفركوزن الألماني، الفائز بالثنائية المحلية.

وعلى ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن، دفع دورتموند ثمن إهدار لاعبيه الفرصة تلو الأخرى، لتلعب خبرة لاعبي الريال بقيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، دورا حاسما في تتويج الفريق الإسباني باللقب في النهاية، وبذلك يحكم قبضته أكثر على عرش الساحرة المستديرة في القارة العجوز.

وكان وداع كأس ملك إسبانيا مبكرا من ثمن النهائي هو الإخفاق الوحيد في الموسم الماضي (فاز الملكي بألقاب السوبر الإسباني والليغا ودوري الأبطال) لكتيبة أنشيلوتي، الذي اختار البقاء في منصب المدير الفني للريال موسما آخر على الأقل، رغم التكهنات التي أثيرت في وقت سابق عن توصله لاتفاق لتدريب منتخب البرازيل.

ويأمل الريال في التتويج بلقب السوبر الأوروبي للمرة السادسة والانفراد بالرقم القياسي كأكثر الأندية الفائزة بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع برشلونة وميلان.

وتقمص النجم النيجيري أديمولا لوكمان دور البطولة في تتويج أتالانتا بالدوري الأوروبي، بتسجيله أهداف الفريق الثلاثة في مرمى ليفركوزن، ليكبد الفريق الإيطالي نظيره الألماني خسارته الوحيدة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، ويسجل ظهوره الأول في لقاء السوبر الأوروبي.

ورغم الحملة المذهلة لأتالانتا في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والتي شملت الإطاحة بليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، فإن الكثيرين لم يراهنوا على فوز رجال المدرب الإيطالي جيان بييرو غاسبريني على ليفركوزن في النهائي، وانتزاع أتالانتا لقبه الأوروبي الأول، الذي كان أيضا أول بطولة يحصل عليها الفريق على الصعيدين المحلي أو القاري منذ 61 عاما.

واستكملت مسيرة المجد التي حققها أتالانتا في الموسم الماضي، بحصول الفريق على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ووجوده في الوصافة ببطولة كأس إيطاليا.

كما يستعد أتالانتا لمواجهة فريق ليغا دي كيتو الإكوادوري، الفائز بلقب "كوبا سود أميركانا" في بطولة التحدي بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونظيره الأميركي الجنوبي "كونميبول"، بالإضافة لمشاركته في كأس السوبر الإيطالي العام المقبل.

ومع ذلك، لم يحقق أتالانتا النتائج المرجوة منه خلال لقاءاته الودية التي خاضها تحضيرا للموسم الجديد، غير أن الفريق الإيطالي سيحاول تحقيق المفاجأة أمام الريال، مثلما فعل في العاصمة الأيرلندية دبلن بنهائي الدوري الأوروبي.