ميسي يغيب عن كأس الرابطتين بسبب الإصابة

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس بطل الدوري الأميركي، الثلاثاء، ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب خيراردو "تاتا" مارتينو بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفرق الأكثر تحقيقا للانتصارات بموسم واحد في البريميرليغ list 2 of 2 لاعبو برشلونة يسيطرون على منتخب إسبانيا end of list

ولم يشارك ميسي منذ ذلك الحين في تمارين فريقه.

Messi couldn't hold back the tears after getting injured at #CopaAmerica #Shorts **Disclaimer:**

Fair use under Section 107 allows use of copyrighted material. For concerns, contact us at [jonescrasto@gmail.com]. pic.twitter.com/xCjFhlOuqg — Jones Crasto (@jonescrasto) August 12, 2024

وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الأولى العام الماضي.

وتقام 8 مباريات في دور الـ16 لتحديد المتأهلين الثمانية إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي الجمعة والسبت. وشهدت انطلاقة هذا الدور فوز سياتل ساوندرز الأميركي على بوماس المكسيكي 4-0.

وفي المباريات الأخرى التي ستلعب الثلاثاء، يلعب فيلادلفيا أمام سينسيناتي، كروز أزول المكسيكي أمام مواطنه ماساتلان، تيغريس المكسيكي أمام نيويورك سيتي وتولوكا المكسيكي أمام كولورادو وكلوب أميركا المكسيكي أمام سان لويس.