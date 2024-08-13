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ميسي يغيب عن كأس الرابطتين بسبب الإصابة

ميسي عانى من إصابة بكاحله الأيمن خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 بنهائي كوبا أميركا (الفرنسية)
13/8/2024-|آخر تحديث: 13/8/202409:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس بطل الدوري الأميركي، الثلاثاء، ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب خيراردو "تاتا" مارتينو بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا.

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ولم يشارك ميسي منذ ذلك الحين في تمارين فريقه.

وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الأولى العام الماضي.

وتقام 8 مباريات في دور الـ16 لتحديد المتأهلين الثمانية إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي الجمعة والسبت. وشهدت انطلاقة هذا الدور فوز سياتل ساوندرز الأميركي على بوماس المكسيكي 4-0.

وفي المباريات الأخرى التي ستلعب الثلاثاء، يلعب فيلادلفيا أمام سينسيناتي، كروز أزول المكسيكي أمام مواطنه ماساتلان، تيغريس المكسيكي أمام نيويورك سيتي وتولوكا المكسيكي أمام كولورادو وكلوب أميركا المكسيكي أمام سان لويس.

المصدر : الفرنسية