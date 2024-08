ميسي يغيب عن كأس الرابطتين بسبب الإصابة

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس بطل الدوري الأميركي، الثلاثاء، ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب خيراردو "تاتا" مارتينو بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا.

ولم يشارك ميسي منذ ذلك الحين في تمارين فريقه.

Messi couldn't hold back the tears after getting injured at #CopaAmerica #Shorts

