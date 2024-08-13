مانشستر سيتي يهيمن على قائمة الأفضل بالبريميرليغ في 2024

هيمن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2024.

وضمت القائمة ثلاثة من لاعبي السيتي هم هداف البريميرليغ إرلينغ هالاند ورودري وفيل فودن ضمن قائمة مختصرة تضم 6 لاعبين.

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وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الثلاثاء، قائمة مختصرة تضم 6 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام بينهم ثلاثي مانشستر سيتي بالإضافة إلى مارتن أوديغارد لاعب وسط أرسنال وكول بالمر لاعب تشلسي وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وقاد هالاند وروردي وفودن مانشستر سيتي ليصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي.

وحصد المهاجم النرويجي هالاند هذه الجائزة العام الماضي.

وقالت الرابطة، عبر حسابها على موقع إكس، إن حفل توزيع الجوائز سيقام في دار الأوبرا في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل.