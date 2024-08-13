مانشستر سيتي يجني نحو 250 مليون دولار من بيع 5 لاعبين

مقابل نحو 104 ملايين دولار باع مانشستر سيتي المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، محققا ربحا ماديا كبيرا من صفقة اللاعب الذي انضم إلى السيتيزنز عام 2022.

وانتقل ألفاريز (24 عاما) إلى بطل الدوري الإنجليزي من ريفر بلايت الأرجنتيني مقابل نحو 18 مليون دولار، أي أنه حقق ربحا صافيا وصل إلى 86 مليون دولار.

وألفاريز ليس اللاعب الوحيد الذي أدخل الأموال إلى خزينة النادي والمعروف عنه إنفاقه الضخم على التعاقد مع اللاعبين، خاصة مع تولي المدرب الإسباني بيب غوارديولا العارضة الفنية في الفريق عام 2016.

وجنى الفريق الإنجليزي 243 مليون دولار من بيع 5 لاعبين، من ضمنهم ألفاريز.

واللاعبون الأربعة الباقون هم: